 

Алена Водонаева впечатлила подписчиц фотоснимком своего брата-депутата: “Не для Инстаграм”

23.06.2021, 21:38, Разное
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Популярная ведущая Алена Водонаева разместила на своей странице в Instagram фотоснимок, посредством которого представила фолловерам родного брата. Подписчицы знаменитости выразили большой восторг от внешности её родственника.
На размещенном в микроблоге фото 38-летняя телезвезда позирует, сидя в салоне автомобиля в компании своего младшего брата Станислава, который, к слову, является депутатом одного из местных советов в Московской области. Родственник Алены Водонаевой расположился за рулем, облаченный в белую рубашку-“шведку” и солнцезащитные очки, а его красавица-сестра разместилась на соседнем сидении с бутылкой апельсинового сока в руке. Стоит отметить, что мужественная фигура Станислава Водонаева вкупе с его харизматичной “трехдневной щетиной” создает образ настоящего “мачо”. “Мой брат Станислав Водонаев. Некоторые из моих подписчиков спрашивают, почему я так редко выставляю фотографии с ним. Во-первых, человек все время работает и помогает многим людям. Во вторых, мужчины нашей семьи не для Инстаграм”, – такой тирадой презентовала фолловерам своего родного человека хозяйка аккаунта. Также, в подтверждение своих слов, она упомянула, что у её сына Богдана и детей её брата Instagram-профили являются вообще закрытыми.

Подписчицы Алены Водонаевой буквально рассыпались в комплиментах, комментируя пост звезды, при этом они по достоинству высоко оценили внешние данные как Станислава Водонаева, так и самой телеведущей. Что же касается фолловеров-мужчин, то они свое внимание акцентировали, в большей степени на “женской составляющей” фото, напомнив, к слову, любимице, что в жаркую погоду стоит отказаться от сока в пользу обычной прохладной воды. За считанные часы публикация набрала более 15 тысяч “лайков”.



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