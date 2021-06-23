Меркель и Макрон хотят пригласить Путина на саммит ЕС – СМИ

По данным Reuters, идея совместного саммита возникла после встречи Путина с президентом США Джо Байденом. Власти Франции и Германии, считают журналисты, обеспокоены тем, что “подход ЕС к России в последние годы в основном был сосредоточен на санкциях против Москвы”.

“Совет Европы призывает к пересмотру существующего формата диалога с Россией, включая встречи на уровне лидеров”, – говорится в предложенном Францией и Германией проекте заявления, по информации Financial Times.

Издания отмечают, что подобные встречи не проводились с 2014 года, после аннексии Россией Крыма.

Теперь Германия и Франция выступают за то, чтобы разработать “конкретные предложения и рычаги воздействия” с РФ в области климата, окружающей среды, Арктики, трансграничного сотрудничества, здоровья, космоса, борьбы с терроризмом и внешней политики, включая Сирию и Иран.

Однако, добавляют издания, франко-германская инициатива не вызвала понимания среди других стран ЕС, которые считают вмешательство в планы ЕС “не очень полезным”. Один из высокопоставленных дипломатов – собеседников Reuters думает, что страны Балтии могут не согласиться на такой саммит.

Третий неназванный чиновник сказал, что власти ЕС “все еще анализируют” неожиданный шаг.

Несмотря на обвинения Запада в том, что Россия несет ответственность за кибератаки, дезинформацию и другие тайные действия, которые Кремль отрицает, РФ является пятым по величине торговым партнером ЕС, подчеркивает Reuters. ЕС – крупнейший иностранный инвестор в России.

Контекст:

В отношении России также действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. Кроме того, ЕС вводил санкции против граждан РФ и российских организаций за кибератаки и арест Навального.

В мае Макрон заявлял, что политика санкций против России не работает и ЕС нужны другие рычаги.

21 июня ЕС в очередной раз продлил санкции против России за аннексию Крыма.

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