Меркель и Макрон хотят пригласить Путина на саммит ЕС – СМИ
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По данным Reuters, идея совместного саммита возникла после встречи Путина с президентом США Джо Байденом. Власти Франции и Германии, считают журналисты, обеспокоены тем, что “подход ЕС к России в последние годы в основном был сосредоточен на санкциях против Москвы”.
“Совет Европы призывает к пересмотру существующего формата диалога с Россией, включая встречи на уровне лидеров”, – говорится в предложенном Францией и Германией проекте заявления, по информации Financial Times.
Издания отмечают, что подобные встречи не проводились с 2014 года, после аннексии Россией Крыма.
Теперь Германия и Франция выступают за то, чтобы разработать “конкретные предложения и рычаги воздействия” с РФ в области климата, окружающей среды, Арктики, трансграничного сотрудничества, здоровья, космоса, борьбы с терроризмом и внешней политики, включая Сирию и Иран.
Однако, добавляют издания, франко-германская инициатива не вызвала понимания среди других стран ЕС, которые считают вмешательство в планы ЕС “не очень полезным”. Один из высокопоставленных дипломатов – собеседников Reuters думает, что страны Балтии могут не согласиться на такой саммит.
Третий неназванный чиновник сказал, что власти ЕС “все еще анализируют” неожиданный шаг.
Несмотря на обвинения Запада в том, что Россия несет ответственность за кибератаки, дезинформацию и другие тайные действия, которые Кремль отрицает, РФ является пятым по величине торговым партнером ЕС, подчеркивает Reuters. ЕС – крупнейший иностранный инвестор в России.
Контекст:
В отношении России также действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. Кроме того, ЕС вводил санкции против граждан РФ и российских организаций за кибератаки и арест Навального.
В мае Макрон заявлял, что политика санкций против России не работает и ЕС нужны другие рычаги.
21 июня ЕС в очередной раз продлил санкции против России за аннексию Крыма.
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