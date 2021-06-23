 

Меркель и Макрон хотят пригласить Путина на саммит ЕС – СМИ

23.06.2021, 21:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По данным Reuters, идея совместного саммита возникла после встречи Путина с президентом США Джо Байденом. Власти Франции и Германии, считают журналисты, обеспокоены тем, что “подход ЕС к России в последние годы в основном был сосредоточен на санкциях против Москвы”.

“Совет Европы призывает к пересмотру существующего формата диалога с Россией, включая встречи на уровне лидеров”, – говорится в предложенном Францией и Германией проекте заявления, по информации Financial Times.

Издания отмечают, что подобные встречи не проводились с 2014 года, после аннексии Россией Крыма. 

Теперь Германия и Франция выступают за то, чтобы разработать “конкретные предложения и рычаги воздействия” с РФ в области климата, окружающей среды, Арктики, трансграничного сотрудничества, здоровья, космоса, борьбы с терроризмом и внешней политики, включая Сирию и Иран.

Однако, добавляют издания, франко-германская инициатива не вызвала понимания среди других стран ЕС, которые считают вмешательство в планы ЕС “не очень полезным”. Один из высокопоставленных дипломатов – собеседников Reuters думает, что страны Балтии могут не согласиться на такой саммит.

Третий неназванный чиновник сказал, что власти ЕС “все еще анализируют” неожиданный шаг.

Несмотря на обвинения Запада в том, что Россия несет ответственность за кибератаки, дезинформацию и другие тайные действия, которые Кремль отрицает, РФ является пятым по величине торговым партнером ЕС, подчеркивает Reuters. ЕС – крупнейший иностранный инвестор в России.

Контекст:

В отношении России также действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. Кроме того, ЕС вводил санкции против граждан РФ и российских организаций за кибератаки и арест Навального.

В мае Макрон заявлял, что политика санкций против России не работает и ЕС нужны другие рычаги.

21 июня ЕС в очередной раз продлил санкции против России за аннексию Крыма.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.12 / Посол рассказал, обсуждают ли в ЕС снятие ограничений на въезд с граждан третьих стран

27.07 / Россияне высказались об отношении к Лукашенко

16.12 / Суточный прирост умерших от коронавируса в Германии достиг рекорда

24.11 / У взятых в заложники в Петербурге детей обнаружили травмы

17.11 / Видео: Трампу наврали про армию США

12.07 / У России есть много способов вернуть воду в Крым – американский генерал в отставке Ходжес

04.12 / Фельштинский: Когда Трамп совершает очередной шаг, связанный с прошедшими выборами, вся страна от изумления открывает рот

02.03 / Volkswagen планирует выпустить электрический кабриолет на базе ID.3

12.07 / В ХМАО за сутки зафиксировали 16 лесных пожаров

03.10 / Армения сообщила об уничтоженном азербайджанском вертолете

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика