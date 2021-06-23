 

В киевском МВЦ закончились места на вакцинацию от COVID-19 до 28 июня

23.06.2021, 21:36, Новости дня
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Однако утром 24 июня ресурс будет информировать о состоянии живой очереди. Если она будет двигаться быстро, то люди смогут попасть, отмечается в сообщении.

В Helsi предупредили, что в среду в Киеве ожидается температура до +36 ºС, поэтому “долгие ожидания в живой очереди опасны для здоровья”.

Людей, которые записались через систему на получение прививки от COVID-19 в указанный период, попросили приехать вовремя, “чтобы вакцинация происходила по графику”.

Об открытии записи на вакцинацию в МВЦ с 24-го по 27 июня в Helsi сообщали утром 23 июня.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. За прошлые сутки в Украине сделали 53,8 тыс. прививок от коронавирусной инфекции, 2,15 млн – с начала кампании по иммунизации от COVID-19. Первую дозу получили почти 1,8 млн человек, более 394 тыс. вакцинированы полностью.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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