 

Верещук: Военно-морское партнерство между Великобританией и Украиной – хороший пример командной работы

23.06.2021, 21:36, Новости дня
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“После визита президента в Великобританию, после подписания ряда договоренностей с [премьер-министоолм Великобритании] Борисом Джонсоном подписан соответствующий меморандум, – отметила Верещук. – Мы будем иметь две военно-морские базы – на Черном и на Азовском морях. Это будут украинские базы с вовлечением британских специалистов. Также мы говорим о реконструкции наших судостроительных заводов. Строительство кораблей будет происходить и в Великобритании, и в Украине, будет локализация производства. А это и новые рабочие места, и новые специалисты будут привлечены к этому процессу. Сумма контракта – 1 млрд 250 млн фунтов, это огромный контракт. Этот шаг – заслуга президента и его команды”.

Контекст:

Украина и Великобритания 21 июня подписали меморандум о реализации проектов морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины. Документ подписали в Одессе на борту британского ракетного эсминца HMS Defender D36 министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин и заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк.

С 2014 года Великобритания поставляла для нужд ВСУ военную помощь. Предыдущие правительства Соединенного Королевства выступали против поставок в Украину летального оружия.

В октябре 2020 года Украина и Великобритания подписали меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах. Документ предусматривает выделение Британией кредита на 10 лет на сумму до £1,25 млрд ($1,6 млрд) и помощь в строительстве двух военных баз.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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