“Откроем огонь, если вы не измените курс”. Корреспондент BBC рассказал о российских угрозах британскому кораблю

По словам журналиста, Defender должен был пройти в 12 милях (19 км) от территориальных вод Крыма. Капитан настаивал, что корабль шел безопасным курсом по международно признанному судоходному пути.

Два российских пограничных корабля сопровождали британский эсминец и пытались заставить его изменить курс. В какой-то момент один из российских кораблей приблизился к эсминцу на 100 метров.

“По радио звучали все более враждебные предупреждения, в том числе такое: “Мы откроем огонь, если вы не измените курс. Мы слышали залпы на расстоянии, но сочли, что они вне зоны досягаемости”, – рассказал журналист.

Капитан Винсент Оуэн сообщил также, что поблизости от корабля насчитали около 20 российских военных самолетов, добавила BBC.

Контекст:

Британский эсминец HMS Defender D36 18 июня зашел в порт Одессы. 22 июня 73-й морской центр специальных операций ВМС Украины информировал в Facebook о проведении совместной тренировки украинских и британских военных на эсминце. Также на его борту Великобритания и Украина заключили договор о реализации проектов морского партнерства.

23 июня минобороны России заявило, что британский эсминец Defender в районе мыса Фиолент (юго-западное побережье оккупированного Россией Крыма) “нарушил границу” России. В военном ведомстве РФ сообщили, что бомбардировщик выполнил предупредительное бомбометание, пограничный корабль – предупредительную стрельбу по курсу движения Defender. Через несколько минут эсминец покинул “территориальное море” России.

После того как российские военные открыли “предупредительный огонь” по эсминцу, военного атташе Великобритании в Москве вызвали в минобороны России.

В то же время в минобороны Великобритании заявили, что никакой стрельбы рядом с их кораблем не было. Великобритания предположила, что россияне проводили учения по артиллерийской стрельбе в Черном море и заранее предупредили морское сообщество о своей деятельности.

Хотя российские СМИ представили эту историю так, будто эсминец якобы вошел в зону Крыма, а после предупредительной стрельбы покинул ее, мониторинг движения судна доказывает, что корабль спокойно продолжал свою миссию и не менял курса, отмечает ЛІГА.net.

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