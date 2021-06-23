 

“Метинвест” планирует для снижения вредных выбросов в атмосферу использовать водород

23.06.2021, 21:34, Новости дня
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Он отметил, что технологий по улавливанию выбросов СО2 не существует, и единственный вариант, как можно снизить углеродный след – это полностью новые технологии.

“Сейчас мы активно прорабатываем проекты по постройке комплекса прямого восстановления железа вместе с электрометаллургией для производства с низким выбросом СО2. Либо в перспективе с использованием водорода, где СО2 вообще нулевое, для производства стали на наших площадках”, – сообщил гендиректор.

Такие площадки могут быть построены в ближайшие год или полтора в Запорожье и Мариуполе, рассказал он. 

“Совместно с нашими партнерами мы начали прорабатывать тему водорода. Это важно потому, что если в модуле прямого восстановления железа мы заменяем газ на водород, то в этой части мы вообще убираем какой либо углеродный след”, – заявил Рыженков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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