 

Аномальная жара в Москве установили 73-летний рекорд

23.06.2021, 21:26, Разное
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Аномальная жара в Москве установила очередной температурный рекорд. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды “Фобос” Евгений Тишковец.

По словам Тишковца, в 14:00 на московской метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура 34,3 градуса Цельсия. Этот показатель стал самым высоким за последние 73 года: предыдущий максимум был установлен в 1948 году, когда воздух в столице прогрелся до 33,6 градуса. В связи с этим синоптик призвал граждан быть осторожными, сообщает RT.



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