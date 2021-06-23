Общество “Знание” организовало экскурсии с главами субъектов РФ

Российское общество “Знание” организовало познавательные экскурсии для самых активных участников конкурсов “Твой ход” и “Большая перемена”. Школьники и студенты вместе с главами субъектов РФ осмотрели интересные достопримечательности и послушали не менее интересные лекции.

Так, для молодых гостей города-героя Севастополя губернатор Михаил Развожаев провел экскурсию по

Константиновской батарее. Участники посетили историко-мемориальный комплекс “35–я береговая батарея”, посвященный героическим

защитникам города.

“Наш президент назвал Севастополь патриотической столицей России и это,

действительно, так — здесь каждая пядь земли пропитана кровью героических

защитников Отечества, каждая бухта и холм имеют свою историю мужества и веры в

борьбе за Родину. При этом Севастополь – современный, благоустроенный город,

где активно развиваются технологичное производство и туризм”, – рассказал молодежи Михаил

Развожаев.

В Амурской области школьников и студентов встречали глава региона Василий Орлов, зампред Правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО

Юрий Трутнев, глава “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин и генеральный директор ООО “Газпром

переработка Благовещенск” Юрий Лебедев. Юные путешественники посетили легендарный космодром “Восточный”.

Наверно, еще больше эмоций ребята получили во время посещения ледокола “Андрей Вилькицкий” на Обской губе. Там их принимал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Участники

говорили об освоении Арктики и стратегической роли северных территорий для всей

страны.

“Вижу, что получился удачный опыт, значит, будем стараться вывозить молодежь в

новые места. У нас они есть – уникальнейший проект Сабетта и огромное

Бованенковское месторождение”, – подчеркнул политик.

Отметим, что проект стартовал в Калининграде. Школьники и студенты встретились с губернатором Антоном Алихановым, а также посетили барк

“Крузенштерн” и учебно-парусное судно “Седов”. Впереди молодых активистов ждет невероятная Камчатка. Кроме того, им предстоит посетить Белгородскую и Ивановскую области.