Мнение: Имидж хищников и их подход

Сегодня в 15 часов будут продаваться места на последнее испытание, Х3.

После продажи объявлю, на каком потоке чьи задачи.

И предлагаю обсудить, как имидж рыбака связан с его подходом и его стратегией.

Вот на испытаниях и позже, когда мы будем разбирать задачи хищников в блоге, мы увидим три разных подхода, связанных с разным имиджем.

Очень важно не перепутать подход со стратегией.

Выигрышная стратегия всегда ориентируется на условия.

Нельзя сказать, что игрок, в нашем случае хищник, может всегда использовать атакующую стратегию. Или наоборот, всегда пассивную стратегию, ведя себя осторожно.

Все зависит от того, какой контекст, у кого преимущества, как складывается рисунок поля: векторы сил, границы.

Любой хороший игрок, а хищники – игроки первоклассные, обладает большим запасом гибкости, что означает отсутствие жестких шаблонов, высокую спонтанность и смелость.

Любая смелость базируется на независимости и опоре на себя. Высокая спонтанность – это отсутствие фрустраций, даже мелких, то есть свободная мотивация, резерв энергии, готовность вовлекаться, включаться и рисковать. Жестких шаблонов у хорошего игрока нет, и применительно к отношениям может показаться, что у хищника нет никаких принципов, никаких обязательств и ограничений, он свободен как птица в полете.

На самом же деле вся сила хищника в очень хороших границах. И фантастическая упругость – это способность все время возвращаться к своей форме, к своему имиджу, к опоре на себя, в свои границы.

Люди видят гибкость и пластичность спонтанных персонажей, пытаются подражать, но ведут себя как растаявшее желе, растекающееся по блюдцу.

А для большинства стратегия хищника выглядит и вовсе неуловимой, поведение его и реакции из-за высокой спонтанности кажутся стихийными, а то, что все это приносит быстрый успех, кажется следствием его красоты.

Все почти, кто знаком с хищниками, убеждены, что единственное их преимущество – красота. Они так красивы, что завораживают, хочется на них любоваться и поэтому тянет присвоить. Вот и все.

Стратегий никто не видит.

И это доказывает то, насколько хороши их стратегии.

Они выглядят гениями, которых невозможно ни предугадать заранее, ни объяснить постфактум.

Но мы с вами будем это делать. На испытании в воскресенье – предугадывать, после, в блоге – объяснять.

По поводу красоты спорить сложно, поскольку невозможно отделить рост СЗ от удовольствия от созерцания.

Если вы когда-нибудь обожали маленького ребенка, вы знаете, насколько каждый жест этого милого существа, каждая складочка на маленьком нежном теле кажутся шедевральными, совершенными, прекрасными, сводящими с ума.

Чужие люди могут не находить вашего ребенка красивым, а людям, которые не любят детей, ваш ребенок и вовсе покажется неприятным.

Но если с СЗ ребенка все более менее ясно, это следствие инстинктов, биологического и социального, и нормального родительского слияния, не ясно, как чужой взрослый человек может вызвать морок такой силы, что начинает казаться не только очаровательным, но и очень нужным, необходимым, важным, почти как собственный ребенок.

Кажется, что здоровый инстинкт должен мешать воспринимать чужака так же как близкого человека.

И вот обаяние как раз – это та сила, которая подавляет функцию различения “чужой-свой” и даже “другой-Я”.

Психика людей воспринимает обаятельного человека как своего или даже часть себя.

Физическая красота в обычном смысле слова на это не способна.

А вот горизонталь круга ресурсов (1 + 7 ресурсы, имидж + любовь) – да. Это главное свойство горизонтали.

Прокачанная горизонталь круга ресурсов открывает двери, расширяет границы, раздвигает рамки.

И вот на пересечении имиджа и любовных стратегий стоит то, что я назвала выше “подход”.

Подход – это уникальный стиль взаимодействия, который связан с имиджем и опирается на имидж, помогая использовать самые выигрышные стратегии.

Но использовать стратегии можно только скрыто!

Поэтому хороший подход можно считать колпачком, который так органично вписывается в стиль, что выглядит простым украшением, но является настоящей шапкой-невидимкой, под которой можно делать все то, что делал герой сказки братьев Гримм про 12 пар башмачков. Помните, он и на балу плясал, и вино пил, и с деревьев золотые ветки обламывал и даже троллил принцесс, а они его в упор не видели. Только самая маленькая (= скромная) принцесса что-то подозревала.

Так вот, подход – это не только не стиль стратегии, это чаще всего нечто противоположное стратегии, скрывающее стратегию. Хороший подход всегда соответствует имиджу, а вот выигрышная стратегия никогда не совпадает с подходом.

И это очень важная вещь, которую совсем не понимают маркетологи. А те, которые понимают, невидимки для нас, действуют скрыто и потому эффективно, их политика кажется нам отсутствием всякой политики. Нам кажется, что бренд так хорош, что мы все его сами хотим.

Как поступает плохой маркетолог?

Например, он решает, что надо привлечь какую-то аудиторию к покупке товаров. Например, он хочет привлечь к покупке женского белья полных женщин и женщин, озабоченных гендерным равенством. И что он делает? Он меняет имидж: наряжает в свое белье моделей-толстух и моделей-трансгендеров. А потом прямолинейно обращается к этой аудитории с призывами, мольбами или требованиями купить. Обращения – это его подход. И имидж, и подход – мимо границ, с щипцами, с векторами слива, а если он при этом хамит и заходит сверху, то еще и со скалками и векторами косяков. Что происходит с фигурой бренда? Ясно что.

После испытания я приведу пример, какая стратегия могла быть выигрышной в этом случае и в подобных ему.

Но вы можете попробовать сейчас.

Только учитывайте, что имидж бренда как и имидж человека опирается на конституцию, в случае бренда это – тип товаров-услуг.

ЦА (целевая аудитория) – те, кому это интересно. ЦА имиджа человека – это те, кому он мог быть интересен этой своей конституцией. И подход должен быть тесно связан с имиджем. Подход должен быть продолжением имиджа.

А вот стратегия должна быть скрыта от глаз ЦА. Подход отвлекает противников и конкурентов, а стратегия захватывает территорию.

Если ваша стратегия всем очевидна, вы очень плохой стратег.

Но вы отличный стратег, если ваша стратегия кажется очевидной и ясной, если ваш подход принимают за стратегию, а ваша реальная стратегия при этом скрыта от глаз и эффективна.

Эффективная стратегия не касается границ, она входит в открытые двери. И вся эффективная стратегия построена на том, как открывать чужие двери, не касаясь границ, без щипцов, без пыточных инструментов. То есть двери должны открываться изнутри, а это возникает только в одном случае: если имидж и подход выглядят полезными, отвечают потребностям и интересам.

Почему некоторые скандалы снижают популярность брендов, а некоторые наоборот способствуют их популярности?

Эту тему мы тоже обсудим после испытания. В историях будут примеры.

Но вы опять можете выразить свою точку зрения уже сейчас.

Что учитывать при построении выигрышного имиджа? Насколько имидж должен быть стабилен и когда он может меняться?

Это зависит от смены подхода, но если подход воспринимать как колпачок на стратегии, смена подхода зависит от смены стратегии.

Самое главное не путать колпачок на стратегии с щипцами в мешке. Когда вы прикрываете щипцы пыльным мешком – это еще хуже, чем откровенные щипцы.

Красивый имидж и подход вызывают удовольствие, радость, они приятны. Они не похожи на серый мешок.

И стратегия хорошая не похожа на щипцы, даже противоположна им, потому что рассчитывает свое движение по свободным клеткам, не нарушая правил и условий, в красном поле, в открытые границы.

Главная мысль Сунь-Цзы: самая хорошая война – разбить замыслы противника, война похуже – разбить союзы противника, еще хуже – разбить его войска.

«Война» в данном случае – «стратегия».

Есть еще более высокий уровень стратегии, чем разбить замыслы противника.

Это – незаметно развернуть замыслы противника в выгодную себе сторону.

Вот это – высший пилотаж, и заметить такую стратегию извне невозможно (без специального зрения), поскольку противник ощущает это как собственное спонтанное стремление. Нет никакого его сопротивления, нет борьбы, есть лишь стихийное исполнение желания другой стороны. И выглядит все как услужливость Мироздания и любовь Судьбы, то есть Везенье. Золотая Рыбка на посылках.

Но судьба отмечает везеньем тех, кто умеет увидеть или почувствовать поле с его векторами сил.

Поэтому и мы будем этому тоже учиться, в меру способностей.