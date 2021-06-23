Мнение: Британская провокация у мыса Фиолент

британский эсминец пересёк государственную границу России в 11:52 и вошёл в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 км.

«Эсминец был предварительно предупреждён о применении оружия в случае нарушения государственной границы Российской Федерации. На предупреждение не отреагировал», — говорится в сообщении министерства, поступившем в распоряжение RT.

В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, в 12:19 самолёт Су-24м выполнил «предупредительное бомбометание» по курсу движения эсминца. Использовались авиационные бомбы ОФАБ-250.

После этого, в 12:23, эсминец Defender покинул границы территориального моря Российской Федерации, сообщило Минобороны.

Запись переговоров с эсминцем.

https://russian.rt.com/russia/news/877000-britanskii-esminec-chyornoe-more – цинк

Британский атташе вызван в МИД РФ для дачи объяснений по поводу произошедшего. Британия официально отрицает заход в российские территориальные воды и факт бомбометания по курсу эсминца.

Сама провокация очевидно является прощупыванием реакции на нарушение российского суверенитета над крымскими территориальными водами. При отсутствии максимально жестких реакций, такие провокации будут продолжаться.

Украина как обычно будет выступать в таких провокациях как плацдарм для такой деятельности (эсминец вышел из Одессы), а в некоторых случаях как инструмент.

Само собой, можете сами оценить, чего стоили заявления Бориса Джонсона о "готовности к нормализации отношений к России после того, как она изменит поведение". Британия, как враждебное РФ государство, свое то поведение менять совсем не намеренеа.

PS. На видео бомбометания по курсу "Дефендера" я бы посмотрел. Стоит помнить, что если бы он и дальше таскался в российских территориальных водах, одна из следующих стадий развития ситуации это противокорабельная ракета в борт.

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