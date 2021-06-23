Мнение: Решение
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Пишут, что Матвиенко привилась неким аэрозольным снадобьем. Я, честно говоря, не в курсе, такой форм-фактор в России зарегистрирован или спикер героически поставила на себе эксперимент?
В любом случае это – решение. Безо всяких локдаунов запускаем на улицы Москвы поливальные машины, заряжаем их скрепной жидкостью – и поливаем окружающую действительность. Кто не спрятался – я не виноват.
Несколько итераций – и доклад президенту, Звезду Героя на лацкан и землеотвод под пару миллионов свежих могил.
Зачем вот это всё, когда решение буквально под носом?
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Источник: Эль Мюрид
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