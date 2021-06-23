 

Мнение: Решение

23.06.2021, 21:16, Разное
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Пишут, что Матвиенко привилась неким аэрозольным снадобьем. Я, честно говоря, не в курсе, такой форм-фактор в России зарегистрирован или спикер героически поставила на себе эксперимент?

В любом случае это – решение. Безо всяких локдаунов запускаем на улицы Москвы поливальные машины, заряжаем их скрепной жидкостью – и поливаем окружающую действительность. Кто не спрятался – я не виноват.

Несколько итераций – и доклад президенту, Звезду Героя на лацкан и землеотвод под пару миллионов свежих могил.

Зачем вот это всё, когда решение буквально под носом?

Источник: Эль Мюрид



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