Мнение: Решение

Пишут, что Матвиенко привилась неким аэрозольным снадобьем. Я, честно говоря, не в курсе, такой форм-фактор в России зарегистрирован или спикер героически поставила на себе эксперимент?

В любом случае это – решение. Безо всяких локдаунов запускаем на улицы Москвы поливальные машины, заряжаем их скрепной жидкостью – и поливаем окружающую действительность. Кто не спрятался – я не виноват.

Несколько итераций – и доклад президенту, Звезду Героя на лацкан и землеотвод под пару миллионов свежих могил.

Зачем вот это всё, когда решение буквально под носом?

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