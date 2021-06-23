Мнение: Пенсии по регионам России, пенсии чиновников и сокращение числа пенсионеров

1. Разрыв по размеру средней пенсии между отдельными регионами юга и севера России двукратный. Справедливо ли это? Пенсии у нас платит государство, пенсионная система солидарная, а тут вдруг вылезает такая большая разница:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/nazvany-regiony-s-samymi-vysokimi-i-samymi-nizkimi-pensiiami-na-2021-60a8f732ba5f7856862c5383

Конечно, на севере и жизнь дороже, а многие пенсионеры заслужили свои повышенные пенсии, специально приехав «на севера» и проработав на непростых работах в сложных условиях.

Эта логика более-менее понятна большинству россиян. Мало кто у нас возмущается региональным пенсионным неравенством. Однако к разнице зарплат в разных регионах, например, уже несколько иное отношение. Люди жалуются на несправедливо низкую зарплату в своих родных пенатах, игнорируя тот факт, что обычно платят больше там, где работа сложнее, а жизнь дороже.

Наконец, совсем другое отношение к заработкам предпринимателей. Да, они много трудятся, берут на себя большую ответственность, часто живут в постоянном напряжении и, наконец, приносят огромную пользу обществу — это уже не говоря о том, что заработанные деньги предприниматели вкладывают по большей части обратно в бизнес. Но, увы, многие полагают, что предприниматели всё равно не должны зарабатывать много.

2. Две новости для сторонников раскулачивания «зажравшихся чиновников», хорошая и плохая. Действительно, чиновники оказались самыми богатыми пенсионерами. Однако получателей высоких чиновничьих пенсий не так уж много, так что особо поживиться не получится:

https://lenta.ru/news/2021/06/16/bolshie_pensii/

Самые большие пенсии в России оказались у чиновников, размер их выплат на 45 процентов превысил средний размер по стране и более чем на треть — пенсии по старости, к такому выводу пришло издание «Секрет фирмы» со ссылкой на данные Росстата.

На начало 2021 года средний размер выплат федеральным государственным гражданским служащим составил 22 792,2 рубля, в то время как в среднем по стране — 15 744,6 рубля, по старости — 16 790 рублей.

Средняя пенсия по инвалидности в России составляет 10 322,2 рубля, по потере кормильца — 10 715,6 рубля, социальная — 9848,1 рубля. Пострадавшие в результате техногенных и радиационных катастроф, а также члены их семей получают 13 854,3 рубля.

Издание отмечает, что обладающие максимальной пенсией чиновники — наиболее малочисленная категория, их всего 78 тысяч по всей стране, в то время как пенсионеров по старости — 35,7 миллионов, по инвалидности — 2 миллиона, получателей социальных выплат — 3,2 миллиона, потерявших кормильца — 1,38 миллиона, пострадавших от катастроф — 475 тысяч.

3. Алармисты, верящие в антинародный заговор властей, возбудились. Число пенсионеров в России за два с четвертью года заметно сократилось, более чем на миллион. Неужели и вправду в правительстве изводят народ прививками, чтобы не платить людям пенсий?

https://t.me/politeconomics/7560

Пандемия и пенсионная реформа привели к беспрецедентному сокращению численности пенсионеров в России, следует из данных Росстата.

С 1 января 2019 года по 1 апреля 2021 года пенсионеров в стране стало меньше на 1,276 миллиона человек – рекордную величину за всю историю доступной статистики (с 1998 года).

Три четверти этого сокращения произошло в последние три квартала: с 1 июля 2020 года по начало апреля текущего число пенсионеров уменьшилось на 956 тысяч человек.

Основная причина происходящего, конечно, связана с пенсионной реформой, с переносом выхода на пенсию на более поздний срок. Также несложно заметить, что резкое сокращение числа пенсионеров началось задолго до начала массовой вакцинации, летом 2020 года, тогда как вакцина стала широко доступна только этой зимой. Получается, что это всё-таки ковид виновен в повышении смертности, тогда как власти, наоборот, пытаются спасти народ с помощью прививок.