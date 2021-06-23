Когда подруги — хуже Миро – Личное мнение
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В Инстаграме подруги Бородиной — некой Наты — появилась интересная фотография, снабжённая не менее интересной подписью:
Фото: Соцсети
Ксения, Ната и ещё какая-то тётка и нудные рассуждения об абьюзерах?
На кого так недвусмысленно намекает подруженька?
Кого так неласково называет «придурком с большими комплексами»? Уж не Омара ли нашего «великого пейсателя» Хуяма?
И зачем она, собственно, это делает?
Пока Бородина и Омаров хранят молчание по поводу своих отношений, её подруга публикует пост об абьюзерах, сопровождая его фотографией Ксении.
Весьма мерзкий ход, по-моему.
Мне не нравится муж Бородиной. Я считаю его чванливым, грубым и неумным неудачником. Но разве Ксения лучше?
Омаров — это её потолок. Лучше не будет. Ксения этого пока не знает, потому что подруги льют ей в уши ровно противоположное.
Ты — королева! Он — чмо! Ты достойна большего!
Развод ещё не состоялся, а подруги уже расписывают неумной, обиженной женщине перспективы новых отношений с прекрасным пока ещё незнакомцем.
Где она этого незнакомца найдёт? В Турции среди аниматоров? Вот это — реальная перспектива личной жизни Ксении Бородиной.
«А зачем ей, в принципе, кого-то искать?» — спросите вы.
Отвечу.
Это же Ксюша. Она одна не может.
Разведясь, Бородина быстренько притащит в дом очередного Терёхина. В этот раз, возможно, Малкочоглу Бали-бея (турецкого аниматора к костюме султана).
А в доме, между прочим, помимо Ксении, живут ещё две девочки, о которых подруги, когда развлекают себя драмой чужой семьи, не думают.
Любая нормальная подруга, вместо того, чтобы расписывать, какая Ксения королева и как она достойна большего, чем дрессировщик покойного кота Шантика, сказала бы ей горькую правду.
Правда выглядит так:
Ксюш, ты сама — очень сильно не очень. И что тебе с такой собой делать, решать — только тебе.
Хочешь — уходи. Хочешь — оставайся.
Если решишь остаться, будь готова к тому, что твой муж кардинально не изменится. Он — такой, как есть. Лучше не будет.
Если решишь уйти, делай это с полным пониманием того, что ты из себя представляешь. Без иллюзий на то, что в твоей жизни перевернётся КАМАЗ, в кузове которого сидит команда крутых, умных, успешных и добрых мужиков, готовых выстроиться в очередь, чтобы затащить тебя в ЗАГС.
Этого не будет. Просто потому, что ты сама не такая.
Подобное притягивает подобное. За последние десять лет ты притянула Терёхина и Омарова и боишься выложить хотя бы одно видео без фильтров. Это говорит о том, на какой ступени развития ты стоишь: на той же, что и дрессировщик.Что с этим делать — решать, повторю, тебе.
Единственное, что я знаю точно, — так это то, что твоя старшая дочь жила под одной крышей со своим отцом, потом — с Терёхиным, потом — с Омаровым. Не кажется ли тебе, что для её 12 лет — это многовато?
Может, пора остановиться?
Омара можно и не принимать назад, но и приводить в дом нового папу ты больше не имеешь никакого морального права перед своим ребёнком. Девочка должна спокойно вырасти, а не адаптироваться в очередной раз к новому мужику в доме.
Так, повторю, выглядит правда, и мой блог — единственное место, где Ксения её прочитает. Но проглотит ли?
Да, прочитает. Нет, не проглотит.
Бедные девочки.
А вы какой совет дадите Ксении?
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Источник: Лена Миро
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