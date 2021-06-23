Когда подруги — хуже Миро – Личное мнение

В Инстаграме подруги Бородиной — некой Наты — появилась интересная фотография, снабжённая не менее интересной подписью:



Фото: Соцсети

Ксения, Ната и ещё какая-то тётка и нудные рассуждения об абьюзерах?

На кого так недвусмысленно намекает подруженька?

Кого так неласково называет «придурком с большими комплексами»? Уж не Омара ли нашего «великого пейсателя» Хуяма?

И зачем она, собственно, это делает?

Пока Бородина и Омаров хранят молчание по поводу своих отношений, её подруга публикует пост об абьюзерах, сопровождая его фотографией Ксении.

Весьма мерзкий ход, по-моему.

Мне не нравится муж Бородиной. Я считаю его чванливым, грубым и неумным неудачником. Но разве Ксения лучше?

Омаров — это её потолок. Лучше не будет. Ксения этого пока не знает, потому что подруги льют ей в уши ровно противоположное.

Ты — королева! Он — чмо! Ты достойна большего!

Развод ещё не состоялся, а подруги уже расписывают неумной, обиженной женщине перспективы новых отношений с прекрасным пока ещё незнакомцем.

Где она этого незнакомца найдёт? В Турции среди аниматоров? Вот это — реальная перспектива личной жизни Ксении Бородиной.

«А зачем ей, в принципе, кого-то искать?» — спросите вы.

Отвечу.

Это же Ксюша. Она одна не может.

Разведясь, Бородина быстренько притащит в дом очередного Терёхина. В этот раз, возможно, Малкочоглу Бали-бея (турецкого аниматора к костюме султана).

А в доме, между прочим, помимо Ксении, живут ещё две девочки, о которых подруги, когда развлекают себя драмой чужой семьи, не думают.

Любая нормальная подруга, вместо того, чтобы расписывать, какая Ксения королева и как она достойна большего, чем дрессировщик покойного кота Шантика, сказала бы ей горькую правду.

Правда выглядит так:

Ксюш, ты сама — очень сильно не очень. И что тебе с такой собой делать, решать — только тебе.

Хочешь — уходи. Хочешь — оставайся.

Если решишь остаться, будь готова к тому, что твой муж кардинально не изменится. Он — такой, как есть. Лучше не будет.

Если решишь уйти, делай это с полным пониманием того, что ты из себя представляешь. Без иллюзий на то, что в твоей жизни перевернётся КАМАЗ, в кузове которого сидит команда крутых, умных, успешных и добрых мужиков, готовых выстроиться в очередь, чтобы затащить тебя в ЗАГС.

Этого не будет. Просто потому, что ты сама не такая.

Подобное притягивает подобное. За последние десять лет ты притянула Терёхина и Омарова и боишься выложить хотя бы одно видео без фильтров. Это говорит о том, на какой ступени развития ты стоишь: на той же, что и дрессировщик.Что с этим делать — решать, повторю, тебе.

Единственное, что я знаю точно, — так это то, что твоя старшая дочь жила под одной крышей со своим отцом, потом — с Терёхиным, потом — с Омаровым. Не кажется ли тебе, что для её 12 лет — это многовато?

Может, пора остановиться?

Омара можно и не принимать назад, но и приводить в дом нового папу ты больше не имеешь никакого морального права перед своим ребёнком. Девочка должна спокойно вырасти, а не адаптироваться в очередной раз к новому мужику в доме.

Так, повторю, выглядит правда, и мой блог — единственное место, где Ксения её прочитает. Но проглотит ли?

Да, прочитает. Нет, не проглотит.

Бедные девочки.

А вы какой совет дадите Ксении?

—