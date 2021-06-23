Дерматолог рассказал, что делать, если кожа сгорела на солнце

Солнечный ожог — это очень серьезная проблема. Опасность выходит далеко за рамки кратковременной боли, покраснения и дискомфорта, потому что после исчезновения ожога остаются стойкие повреждения: ускоряется старение кожи и даже могут развиться тяжелые, неизлечимые последствия. Солнечный ожог — это плохо, но хорошая новость заключается в том, что его можно предотвратить. Дерматологи дают советы, как вылечить ожог у взрослых и детей.

Действуйте быстро

Если вы находитесь рядом с холодным бассейном, озером или рекой, быстро окунитесь, чтобы охладить кожу, но только на несколько секунд. Затем закройтесь и немедленно уйдите с солнца. Продолжайте охлаждать ожог холодными компрессами. Вы можете использовать лед в ткани, но не прикладывайте его непосредственно к солнечному ожогу. Примите прохладный душ или ванну, но не слишком долго, это может привести к пересыханию кожи.

Увлажняйте кожу

Пока кожа еще влажная, используйте нежный увлажняющий лосьон (но не мази на нефтяной или масляной основе, которые могут удерживать тепло и усугублять ожог). Повторите эти действия, чтобы в течение следующих нескольких дней поддерживать обожженную или шелушащуюся кожу влажной.

Пополните запас жидкости

Ожоги вытягивают влагу к поверхности кожи, поэтому вы можете быстро обезвоживаться. Важно восстановить водный баланс путем употребления дополнительного количества жидкости, включая воду и спортивные напитки, которые помогают пополнить запасы электролитов немедленно, пока ваша кожа заживет.

Обратитесь к врачу, если…

Вам следует обратиться за медицинской помощью, если у вас или у ребенка появились сильные волдыри на большей части тела, у вас жар или озноб или если вы чувствуете сонливость или спутанность сознания. Не царапайте и не лопайте волдыри, так как это может привести к инфекции. Ее признаки — красные полосы или выделяющийся гной. Ваша кожа заживет, но ей будет нанесен реальный ущерб.

Повторные солнечные ожоги подвергают вас значительному риску тяжелых последствий и преждевременного старения кожи. Ознакомьтесь с мерами защиты от солнца, вспомните, как плохо вы себя чувствовали, а затем возьмите обязательство защищать себя от солнца каждый день в течение всего года.

Солнечный ожог у детей

Кожа вашего малыша нежная и очень уязвимая. Раздражение развивается легко, но успокаивающий крем очищает кожу, как по волшебству. Молодая кожа заживает быстрее, чем старая, но она не способна защитить себя от солнечных лучей. Младенцы младше 6 месяцев вообще не должны находиться на открытом солнце.

Если ваш ребенок обгорел, его нужно лечить правильно. Следуйте этим рекомендациям:

выкупайте его в чистой прохладной воде, чтобы охладить кожу;для ребенка младше 1 года к солнечному ожогу следует относиться, как к травме — немедленно позвоните своему врачу;если ребенок от 1 года и старше, звоните своему врачу, если у него сильная боль, образовались волдыри, летаргия или температура выше +38,3 °С;давайте ребенку воду или сок, чтобы восполнить жидкость в организме;нанесите легкий увлажняющий лосьон, чтобы успокоить кожу, но не втирайте его;не применяйте спирт, который может переохлаждать кожу.