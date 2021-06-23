Каждая попытка любить или быть любимым разрушается: 3 знака зодиака, личная жизнь которых находится под действием магии

Есть люди, которые больше других подвержены деструктивному влиянию внешний сил. Речь идет о магии, сглазе, порче и т. д. И все эти действия со стороны недоброжелателей направлены на то, чтобы разрушить личную жизнь. Вот какие знаки зодиака находятся под ударом и что им следует предпринять.

Телец

Представителям земной стихии явно не везет в любви в текущем году. Они предпринимают попытки, чтобы повстречать достойного партнера, ходят на свидания, но терпят фиаско. Все время попадаются не те люди, либо ситуация оборачивается так, что отношения рушатся в самом начале. Тельцам явно кто-то послал мощную отрицательную энергию. Предположительно магия будет работать аж до конца года, но унывать не стоит. Дабы ослабить ее влияние, следует избавиться от вещей и подарков бывшего. Не должно быть никакого напоминания о прошлых отношениях. Только тогда на смену придут новые.

Лев

Представители огненной стихии твердо убеждены в том, что магия на них не действует. Но эта самоуверенность может сыграть с ними злую шутку. Все дело в том, что Львы рискуют потерять над собой контроль, поддаться соблазнам и искушениям и разрушить свои отношения. Будто неведомая сила будет завлекать их в те компании, где будут присутствовать искушения.

Так что представителям огненной стихии не стоит терять бдительности. Знайте, что вашим отношениям с партнером могут завидовать. Чтобы нейтрализовать влияние недоброжелателей, удалите все фото со своей второй половинкой из соцсетей.

Скорпион

Представители водной стихии очень хотят наладить личную жизнь, но постоянно им что-то в этом мешает. То работы много, то начальник нагрузил новыми обязанностями, то еще что-то. И все время Скорпион вынужден откладывать момент, когда можно приступить к каким-то активным действиям в плане налаживания личной жизни.

Разрушить магию можно следующим образом: запланируйте важно событие на 13 июля. В этот день нужно сделать то, что вы так долго откладывали на потом или что вам не удавалось сделать. Например, пригласить понравившегося человека на свидание, признаться партнеру в любви или даже сделать предложение руки и сердца.