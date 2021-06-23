 

«Собак из раскаленных машин приходилось доставать, разбивая окно топором»

23.06.2021, 20:56, Разное
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Эксперт о том, как спасти животных от жары.

В аномально жаркую погоду стоит соблюдать простые правила, чтобы сохранить жизнь и здоровье домашних животных. В больших городах каждый из нас может помочь уличным животным и птицам выжить в этих экстремальных условиях.

Не оставляйте собак в машине, даже с открытыми окнами, даже в тени, даже на 5 минут.

Каждая минута, проведенная в машине при температуре воздуха выше 22 градусов, может повлечь смерть в агонии от гипертермии. Собак, оставленных в машине на парковке, мне несколько раз приходилось спасать, разбивая окно топором.

Волонтеры оставляют контейнеры с чистой питьевой водой для птиц. Фото: Анастасия Цицинова, для «Новой газеты»

Оставляя домашнее животное дома, убедитесь, что у него есть свободный доступ к достаточному количеству свежей воды. Если в помещении нет кондиционера, откройте максимальное количество окон, если они находятся вне доступа вашего питомца. У собаки или кошки должна быть возможность укрыться в тени. Если вы оставите на полу влажное полотенце или вентилятор, животное будет в большей безопасности.

Уличным животным и птицам в такую погоду тоже нужна помощь. Редакция «Новой газеты» начинает акцию по спасению наших соседей в большом городе от жажды. Вы можете поддержать акцию и присоединиться к нам в любом районе и дворе вашего города. Оставьте емкость с пресной водой в местах скопления птиц, у воздуховодов подвалов, где живут кошки, в местах обитания бродячих собак. Мы расставили 30 контейнеров с пресной водой во дворах вокруг редакции и будем следить за их пополнением. Животные так же тяжело переносят жару, как и мы.

Волонтеры оставляют контейнеры с чистой питьевой водой для животных. Фото: Анастасия Цицинова, для «Новой газеты»

Если у вас есть подозрение, что у животного тепловой удар: белесые десны, тошнота, невралгические нарушения, учащенное дыхание, спутанное сознание — постарайтесь немедленно снизить температуру тела: облить водой или обтереть влажным полотенцем. И немедленно обратитесь за помощью в ветеринарную клинику. Берегите своих питомцев!

Анастасия Егорова, Кинолог-инструктор, эксперт по рабочим качествам собак РКФ, корреспондент

Источник: Новая газета



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