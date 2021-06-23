 

Сергей Собянин: «Каждый вакцинировавшийся москвич получит по электросамокату»

23.06.2021, 21:29, Разное
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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новой программе поощрения горожан, привившихся от коронавируса.

Теперь каждый житель столицы после прививки станет обладателем персонального электросамоката от мэрии Москвы.

Записавшись на прививку через официальный сайт городских услуг, житель столицы автоматически становятся участником программы «Миллион призов за один укол». Помимо ранее анонсированного розыгрыша автомобилей каждый привитый участник программы гарантированно получит полноприводный электросамокат марки Yamaha мощностью 1000 Вт. Его скорость передвижения может достигать 50 км/ч, что намного выше, чем у самокатов из городского проката.

Каждый вакцинировавшийся москвич получит по электросамокату– Мы подумали, как можно было бы еще простимулировать людей, чтобы они активнее шли в центры вакцинации от коронавируса, и выработали оптимальное решение. Для этого из бюджета дополнительно было выделено 100 миллионов рублей. Будем дарить каждому сознательному жителю города давно полюбившееся у москвичей средство передвижения. Сделать прививку сегодня это отличная возможность провести лето в городе, катаясь по тротуарам на самокате, пока противники прививок ждут окончания пандемии. Я сам привился одним из первых и у меня дома уже три электросамоката. Два оставил себе, а третий отдал Ликсутову. Призываю всех москвичей как можно скорее идти прививаться от коронавируса, чтобы поскорее Москва вернулась к нормальной жизни, — заявил Сергей Собянин.

Мэр Москвы не исключил введения новых призов и других всевозможных программ поощрения в будущем. Решение об их реализации городские власти будут принимать исходя из эпидемиологической обстановки в городе.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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