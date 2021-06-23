«Русские бомбы повредили основное весло на нашем корабле»: Минобороны Великобритании опубликовало официальное заявление после инцидента в Чёрном море

На экстренном брифинге министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что эсминец «Дефендер» получил серьёзные повреждения после инцидента у побережья Крыма.

– На нашем корабле произошла поломка навигационного оборудования – компас по каким-то причинам показывал неверное направление. Именно поэтому «Дефендер» оказался в территориальных водах России. По международным правилам русские должны были связаться с нами по радио или передать сигналы с помощью зеркал. Вместо этого они сразу же стали стрелять из артиллерийских орудий и сбрасывать бомбы с самолётов. Это вопиющая несправедливость могла бы закончиться очень печально, слава Богу, обошлось без жертв. Но русские бомбы повредили основное весло на нашем корабле, теперь «Дефендер» фактически обездвижен. Мы, конечно, можем поставить парус, но как будет смотреться современный эсминец королевских ВМС, идущий под парусом? Мы будем требовать от Москвы объяснений и компенсации, как материального ущерба, так и морального вреда – у моряков колоссальный стресс, – заявил Уоллес.

Министр обороны Великобритании поблагодарил ВМС Украины за предоставленное весло, именно оно помогло судну продолжить свой путь.

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