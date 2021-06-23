 

Появились новые подробности о выпуске бюджетной модели Huawei Maimang 10SE

23.06.2021, 20:50, Новости дня
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Информация о том, что китайская компания Huawei готовит к выходу на рынок новый бюджетный смартфон Maimang 10SE, же появлялась в сети. также было известно чипе Snapdragon 480, который станет основой конструкции устройства.

Теперь же появилась дополнительные данные о новом гаджете. В частности, инсайдерские источники сообщают, что бюджетная версия все же будет поддерживать современную систему передачи данных 5G.

Судя по всему, объем оперативной памяти в новом смартфоне составит 4 Гб. Гаджет получит аккумулятор с емкостью 5000 мАч, к которому будет прилагаться достаточно быстрое зарядное устройство мощностью 22,5 Вт. Система камер будет состоять из трех основных датчиков, главный из которых с разрешением 13 Мп, а также фронтальной камеры.



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