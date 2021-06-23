В РФ представили монитор, выпущенный для консоли Xbox

Монитор, специально предназначенный для использования с игровой приставкой Xbox, официально представили в России. Как отмечают эксперты, это первое устройство такого рода.

Речь идет об мониторе с размером диагонали 55 дюймов. Его название Philips Momentum. Кроме самого экрана в комплексе содержится аудиосистема мощностью 40 Вт, у которой не совсем обычная подсветка.

Разрешение отображаемой картинки составляет 3840 на 2160 дюйма. Частота обновления кадров 144 Гц. Время отклика системы отлично подходит для геймеров – 4 мс. По словам разработчиков, монитор создавался специально под игровую консоль Xbox. Ранее таких устройств не выпускалось вовсе, говорят специалисты. Однако менеджеры надеются на коммерческий успех.