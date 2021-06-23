 

Мнение: Укол в ватку

23.06.2021, 20:44, Разное
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Из всех способов избежать необходимости вакцинироваться, изобретенных русским народом в последнюю неделю, меня больше всего впечатлил такой: врачу-«вакцинатору» выплачивается определенная сумма от 1,5 до 3,5 тыс. рублей (в зависимости от региона), и тот делает живительный укол… но не в плечо, а в ватку! (вариант – колят-таки в плечо, но глюкозу). А дозу чудо-препарата (хоть спутника, хоть эпивака, хоть Астра Модерны) при этом аккуратно выливают в унитаз. И все довольны: врач хрустит в кармане свежими купюрами, а «привитый» получает заветный сертификат, проведенный по всем базам, как положено. Причем – очевидно, что именно такую схему труднее всего будет обнаружить по объективным причинам, а уж средствами чисто программными – вообще никак.

Каково? Пока тут некоторые рассуждают о возможности/необходимости платной вакцинации, народ-языкотворец изобрел нечто противоположное – платную НЕвакцинацию! Заплати – но за то, чтобы тебе НЕ сделали вакцину! И люди, я смотрю, охотно идут на это.

Что тут скажешь… Безусловно, после всех введенных после встречи Путин-Байден драконовских мер по устрашению населения, после разгула беззакония и произвола, всех этих «привейся, или мы тебя убьем (изнасилуем, в крайнем случае уволим)» – народ окончательно уверился, что во всех этих вакцинах наверняка кроется какая-то страшная гадость. Иначе разве стали бы с таким ожесточением и злобой ее навязывать добрым людям?

Логика безупречная.

Сегодня поучаствовал в качестве «эксперта-социолога» в эфире радиостанции «Комсомольская правда»; «КП» – радиостанция подневольная, понятно, за что она топит. Там слушатели шлют в эфир вопросы – мол, не являются ли дискриминацией и беззаконием все эти меры по запрету посещения рестораций непривитыми – а разбитной ведущий отвечает им в полном соответствии с нынешней «гибкой этикой»: мол, да, «мы оборзели» ну и что, сейчас во всем мире дискриминация, без дискриминации не бывает, пенсионеров тоже делят на работающих и неработающих, а в некоторые страны Африки вас даже не пустят, если вы не сделали себе определенных прививок, уаха-хаха! Так что, мол, и не жалуйтесь.

После этого дали слово мне – ну и я не преминул вставить, что дискриминации все-таки обычно подвергаются меньшинства (и мы ее за это гневно осуждаем). И что в России в который раз наблюдается уникальная ситуация – тут правительство решило подвергнуть прямой дискриминации 90% населения (привитых у нас, как известно, порядка 10% всего). То есть – даже не большинство, а подавляющее большинство населения!

Кстати, и тут ковид помогает срыванию всех и всяческих масок (за что ему большое спасибо): нынешние безумные «принуждения к вакцинированию» как нельзя нагляднее демонстрируют ОККУПАЦИОННУЮ природу действующей власти в России. При каком еще режиме правящая хунта могла бы прямо записывать в изгои и «недостаточно полноценные» 90% населения? Уж во всяком случае – не при демократии.

Ну а сам мем «укол в ватку» получается чрезвычайно богатым на смыслы. Власти решили проколоть собственную ватку, доселе служившую им верой и правдой несмотря ни на что. Пусть прокалывают, конечно: сквозь дыры к щуплому тельцу правящей ОПГ проникнут, бог даст, свежие ветры перемен.

Источник: Размышления вольного социолога



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