 

Зоопарк в Петербурге раскрыл методы спасения полярных животных от жары

23.06.2021, 20:42, Новости дня
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Ленинградский зоопарк рассказал, как спасает различных зверей, в особенности полярных, от установившейся в городе жары: белая медведица Харчаана справляется со зноем с помощью «мороженого», прохладного домика и двух бассейнов.

«У Харчааны в домике прохладно, она может в нем укрыться, если захочет. Естественно, медведица всегда может искупаться: у нее два бассейна, и если в одном из них уборка, то хищница переходит во второй», – рассказал зоопарк в своем Instagram.

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(@spbzoopark)

Также медведица любит нежиться под струей воды, а еще для нее делают «медвежье мороженое» из рыбы, мяса или овощей, залитых водой и замороженных.

Другим животным устраивают душ, особенно он нравится эму, хищным птицам, оленям и лосям.

«Наш лось Денис обожает купаться. Он подставляет под струю воды из шланга сначала один бок, потом второй, долго крутится, пока полностью не станет мокрым», – говорится в сообщении.

В апреле на День космонавтики для панды Жуи в Московском зоопарке построили ракету из бамбука, животное заманили внутрь «корабля» с помощью провианта.



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