В блоке Кочаряна допустили аннулирование итогов выборов в парламент Армении

Представитель возглавляемого бывшим президентом Армении Робертом Кочаряном блока «Армения» Ваге Акопян допустил, что итоги внеочередных выборов в парламент могут быть аннулированы.

«Мы обратимся в Конституционный суд со всеми фактами (нарушений). Я не исключаю, что результаты выборов будут аннулированы. Ничего нельзя исключать», – рассказал он изданию Pastinfo.am. Об этом информирует РИА «Новости».

Также Акопян добавил, что сейчас альянс собирает доказательства нарушений во время выборов, чтобы обратиться в КС. По его словам, пересчет голосов продолжается на 70 избирательных участках и «уже сейчас можно констатировать многочисленные нарушения». Он заявил, что военные в Сюникской области проголосовали в нескольких местах, это снизило количество набранных голосов блоком «Армении».

Акопян не исключил, что альянс обратится с требованием пересчета голосов на всех избирательных участках.

Ранее сообщалось, что блок бывшего президента Армении Роберта Кочаряна «Армения» не признает итоги внеочередных парламентских выборов и намерен обратиться в Конституционный суд (КС) для обжалования результатов.

В воскресенье в Армении прошли внеочередные выборы в парламент. В них участвовали 25 партий и блоков. По данным ЦИК, на 19.00 мск воскресенья явка составила 49,4%.

Согласно предварительным результатам, конституционное большинство и право сформировать правительство получила партия «Гражданский договор», лидером которой является и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян. Второе место занял блок «Армения», возглавляемый вторым президентом страны Робертом Кочаряном. Третьей силой, прошедшей в парламент, стал блок «Честь имею» бывшего главы СНБ Артура Ванецяна и третьего президента Сержа Саргсяна.