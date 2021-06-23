В МИД предложили США «ездить в гости друг к другу»

России и Соединенным Штатам следует прекратить официальные контакты в третьих странах, и встречаться на своих территориях, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Наверное, [России и США] уже пора отказываться от практики встреч в третьей стране и возобновлять обычную для такого рода работы форму поездок «в гости» к друг другу. Мы к этому готовы и приглашаем американскую сторону именно так подойти», – сообщил Рябков ТАСС.

Напомним, президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с американским коллегой Джо Байденом заявил, что тот не приглашал его в гости в Белый дом, также и Путин не сделал такого приглашения.

Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита РФ и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.