Моргенштерн одарил бабушку на день рождения тремя пачками денег: “Бабка на бабках”

Популярный рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн разместил на своей странице в Instagram публикацию, в которой запечатлел церемонию своего поздравления собственной бабушки большой суммой денег. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от подписчиков.

Рэпер давно прославился как весьма эпатажный представитель шоубиза, публикуя в своих соцсетях очень смелые фото и видеоматериалы. Недавно он навестил свою родную бабушку, отмечавшую день рождения, и в качестве подарка преподнес ей три пачки банкнот номиналом в пять тысяч рублей каждая. Точная сумма не была названа, однако, стоит отметить, что пачки были действительно очень толстыми. Кроме фотоснимков c геолокацией “у бабушки на даче”, демонстрирующих процесс вручения Моргенштерна подарка, в публикацию вошел и короткий видеоролик. В нем, в частности, бабушка заявила, что планирует приобрести автомобиль, чтобы кататься на нем “на небесах”. Впрочем, звезда сцены сразу же попросил родного человека повременить с такими пессимистичными планами и совершать поездки уже после покупки машины. В ответ именинница согласилась с доводами внука и упомянула, что “с небесов” уже будет желать ему всегда здоровья и счастья, после чего нежно обняла долгожданного гостя. Упомянутые материалы певец не без иронии традиционно сопроводил весьма эпатажной тирадой: “Grand morgen mother. Бабка на бабках. Да, у моей бабушки есть инста!”.

Стоит отметить, что далеко не все фолловеры поверили в искренность продемонстрированных Моргенштерном родственных чувств, заявив, что таким оригинальным способом рэпер выдал родственнице её же пенсию. Однако абсолютное большинство поклонников испытали восторг от поступка хозяина аккаунта и посоветовали всем бабушкам иметь такого состоятельного внука. За день пост набрал более 700 тысяч “лайков”.