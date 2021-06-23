 

Полина Гагарина напомнила поклонникам о важности питьевого режима

23.06.2021, 20:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Популярная певица Полина Гагарина разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой порассуждала о важности соблюдения режима питья на отдыхе. Однако внешний вид знаменитости вызвал очень неоднозначные отзывы от подписчиков.
В настоящее время Полина Гагарина проводит свой отпуск вместе с детьми в солнечной Греции. На свежем фотоснимке, опубликованном в микроблоге, исполнительница запечатлена на фоне голубого бассейна экзотического курорта, пьющей воду из небольшой бутылочки. На красотку надет лишь купальник-бикини синего цвета с белыми бретельками, а её шею украшает изящное ювелирное изделие. Обратившись к подписчикам, хозяйка аккаунта прочла небольшую нотацию о том, как важно на отдыхе не забывать об употреблении воды в необходимом для организма объеме. “Счастливые часов не наблюдают – это точно! Я на отдыхе забываю абсолютно обо всем, но не забываю пить воду! Поверьте мне, установка пить достаточное количество воды – работает лучше любого дорогущего увлажняющего крема! Просто попробуйте!” – назидательно резюмировала Гагарина.

Стоит отметить, что немалая часть фолловеров обратила большее внимание не на советы звезды, а на её внешний вид: подписчикам показалось, что певица очень сильно исхудала. Учитывая данный факт, посетители микроблога порекомендовали Полине Гагариной помнить не только о воде, но и достаточно полноценном пищевом рационе. Впрочем, абсолютное большинство поклонников, наоборот, посчитали внешность любимицы очень красивой, а её советы по питьевому режиму признали весьма справедливыми. За день публикация набрала более 85 тысяч “лайков”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.06 / Мужчина кувалдой забил жену и трех своих детей

09.09 / Отец рассказал о местонахождении исчезнувшей соратницы Тихановской

21.03 / Мнение: Письмо: “Разные небольшие нюансы”

12.09 / Ученые создали новый тест для быстрой диагностики рака яичников

07.03 / Новый юбилей Горбачёва, лицензии на выгребную яму, побочный эффект от крафтового пива и трансгендеры в популярном мультфильме в нашей еженедельной рубрике «Панорама недели»

16.08 / Мнение: Правильные ракурсы

23.10 / Скандалы: «Никто не хочет получить второго Фургала»

17.01 / Мнение: Ответы на вопросы

31.12 / Мнение: Подрыв под Дейр-эз-Зором

30.04 / Россияне выбрали главный государственный праздник страны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика