Полина Гагарина напомнила поклонникам о важности питьевого режима

Популярная певица Полина Гагарина разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой порассуждала о важности соблюдения режима питья на отдыхе. Однако внешний вид знаменитости вызвал очень неоднозначные отзывы от подписчиков.

В настоящее время Полина Гагарина проводит свой отпуск вместе с детьми в солнечной Греции. На свежем фотоснимке, опубликованном в микроблоге, исполнительница запечатлена на фоне голубого бассейна экзотического курорта, пьющей воду из небольшой бутылочки. На красотку надет лишь купальник-бикини синего цвета с белыми бретельками, а её шею украшает изящное ювелирное изделие. Обратившись к подписчикам, хозяйка аккаунта прочла небольшую нотацию о том, как важно на отдыхе не забывать об употреблении воды в необходимом для организма объеме. “Счастливые часов не наблюдают – это точно! Я на отдыхе забываю абсолютно обо всем, но не забываю пить воду! Поверьте мне, установка пить достаточное количество воды – работает лучше любого дорогущего увлажняющего крема! Просто попробуйте!” – назидательно резюмировала Гагарина.

Стоит отметить, что немалая часть фолловеров обратила большее внимание не на советы звезды, а на её внешний вид: подписчикам показалось, что певица очень сильно исхудала. Учитывая данный факт, посетители микроблога порекомендовали Полине Гагариной помнить не только о воде, но и достаточно полноценном пищевом рационе. Впрочем, абсолютное большинство поклонников, наоборот, посчитали внешность любимицы очень красивой, а её советы по питьевому режиму признали весьма справедливыми. За день публикация набрала более 85 тысяч “лайков”.