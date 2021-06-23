Express: Диетологи перечислили продукты, позволяющие эффективно снизить вес

Физические упражнения в сочетании со здоровым питанием могут помочь оставаться в форме. Диетологи назвали продукты, употребление которых перед тренировкой поможет эффективно снизить вес, информирует Express.

Регулярные тренировки способны помочь быстрее избавиться от избыточного веса, однако при условии правильно подобранного рациона. Некоторые продукты до и после физической нагрузки могут помочь организму быстрее получить необходимые витамины, минералы и другие питательные вещества.

Специалист по питанию и тренировкам Дэвид Винер рекомендует съесть что-нибудь за один-три часа до тренировки. Если есть прямо перед упражнениями, это может негативно отразиться на состоянии желудка, потому что больше крови поступает в мышцы на протяжении всей тренировки, оставляя меньше для пищеварения. После окончания тренировки следует перекусить в течение часа, поскольку тело уже достаточно готово к заправке и восстановлению мышечной ткани.

По словам эксперта, банан является отличной закуской перед тренировкой, особенно если до ее начала есть всего 10 минут. Этот продукт содержит большое количество активных углеводов, снабжающих организм энергией. Калий, которым богаты бананы, обеспечивает нормальное функционирование нервных и мышечных тканей. Бананы помогают медленно высвобождать энергию в организме, что делает их отличной закуской для тех, кто тренируется в течение длительного периода времени.

В качестве напитка перед тренировками лучше отдавать предпочтение домашним фруктовым смузи. В них содержится много белка и комбинации простых и сложных углеводов. Они помогут обеспечить поток энергии в течение стандартной тренировки. Добавление в коктейли йогуртов и таких фруктов, как малина, киви, ежевика, персики, бананы и сочетание с водой или молоком поможет поддерживать водный баланс на протяжении тренировки.

Еще одним полезным продуктом перед тренировкой, особенно по утрам, диетолог назвал овсянку. Она богата клетчаткой, способствующей пополнению запасов в организме углеводов и обеспечивает полный заряд энергии для физических упражнений. Людям, следящим за своей фигурой, также рекомендуют обратить внимание на чернику. Этот фрукт содержит много антиоксидантов, необходимых для выведения из организма метаболитов – “мусора”, появляющегося после тяжелых тренировок.



Дэвид Винер советует съедать после спортивных нагрузок орехи. Они содержат витамины, клетчатку, белок, полиненасыщенные жиры омега-3 и омега-6, повышающих физическую работоспособность. В орехах есть аминокислота под названием аргинин, стимулирующая кровообращение и препятствующая появлению тромбов. Аргинин позволяет повысить секрецию гормона роста, что немаловажно для тренировочного прогресса, заметил фитнес-тренер.

Источник: www.express.co.uk