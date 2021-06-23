В Украину пришел штамм коронавируса “Дельта” – что это такое и чем он опасен. Главное

В ходе пандемии обнаружили несколько штаммов коронавируса, которые отличаются более высокой заразностью и тяжелым течением болезни. Изначально им присваивали названия в зависимости от страны, где они были впервые обнаружены (например, “индийский”, “бразильский”, “британский” штаммы). О том, что в Индии выявлен новый штамм коронавируса с двойной мутацией, стало известно 24 марта 2021 года.

В июне 2021 года Всемирная организация здравоохранения решила называть штаммы буквами греческого алфавита, чтобы “избежать дискриминации”. Так, “индийский” штамм получил название “Дельта”.

Две недели спустя после первого зарегистрированного случая заражения новым штаммом в Индии начался резкий рост числа зараженных и погибших. Уже 12 апреля Индия сменила Бразилию и вышла на второе место в мире по общему числу случаев инфицирования коронавирусом, на котором находится по сей день.

К 22 июня, по данным ВОЗ, штамм “Дельта” обнаружили в 92 странах. В ВОЗ считают, что он становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку.

Национальная академия наук (НАН) отмечала, что в странах, где этот штамм уже стал доминантным (Великобритания, Россия, Португалия), наблюдается быстрое ухудшение эпидемической динамики. В остальных странах Европы штамм “Дельта” быстро вытесняет другие. В НАН ожидают, что к концу лета он будет доминировать на всей территории Европы.

В Госпотребслужбе прогнозировали, что в Украине этот штамм может появиться в конце мая, но первые случаи зарегистрировали сегодня – 23 июня.

В США этот штамм внесли в список “вызывающих опасения” – бывший старший советник администрации президента по реагированию на пандемию коронавируса Энди Славитт назвал его “COVID на стероидах”.

Украинский врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская отмечала, что этот штамм входит в число вариантов вируса, которые более заразны, вызывают более тяжелое течение болезни, хуже лечатся и диагностируются.

https://www.facebook.com/ogolubovska/posts/1882895168537395

В ВОЗ заявляли, что по данным исследований, заражение этим вариантом коронавируса увеличивает риск госпитализации, хотя доказательств, что штамм “Дельта” является более смертоносным, нет. Эпидемиолог Мария ван Керкхове подчеркивала, что хотя существующие сейчас вакцины менее эффективны против этого штамма, но в любом случае помогают предотвратить возникновение тяжелых форм заболевания и снизить смертность.

Штамм “Дельта” в 1,6 раза более агрессивен, чем уже известные в Украине, в 2,3 раза чаще приводит к госпитализации, в 1,5 раза чаще – к реанимации, заявлял глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий. По данным минздрава Англии, штамм “Дельта” связан с на 60% повышенным риском передачи инфекции в домашних условиях по сравнению с вариантом “Альфа” (“британским”).

Власти Украины рассматривают введение дополнительного контроля и ограничений на путешествия между Украиной и странами, где распространен этот штамм. Министерство иностранных дел Украины рекомендует не посещать страны, где наблюдается вспышка коронавируса в связи с распространением “Дельты”, а в СНБО не исключают, что сообщение с ними будет полностью закрыто. Пока что Кабмин ввел обязательный экспресс-тест на COVID-19 в пунктах пропуска для пересечения украинской границы прибывшим из четырех стран.

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