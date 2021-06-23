 

Умер российский диктор Виктор Балашов, объявивший о полете Гагарина в космос

23.06.2021, 20:36, Новости дня
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Именно он 12 апреля 1961 года объявил на телевидении о первом в мире полете человека в космос. В 1975 году Балашов вместо заболевшего генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева напутствовал космонавтов советско-американской станции “Союз – Аполлон”.

О причинах смерти Балашова не сообщается. О дате и месте прощания станет известно позже.

ВИДЕОВидео: Россия 24 / YouTube
Контекст:

Виктор Балашов родился в 1924 году. В 18 лет ушел добровольцем на фронт. В 1944 году стал диктором Всесоюзного радио. Позже окончил Молодежную театральную студию при Московском художественном театре.

В 1947 году начал работать в Московском телецентре, впоследствии преобразованном в Центральную студию телевидения.

В разные годы Балашов вел программы “Время”, “Новости”, “Победители”, “Клуб фронтовых друзей”. Снимался в нескольких фильмах. В 1996 году он ушел с телевидения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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