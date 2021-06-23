 

“Метинвест” в первом полугодии увеличил уплату налога на прибыль в семь раз

23.06.2021, 20:36, Новости дня
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“По сути, бюджет и так сегодня получает больше денег, чем раньше. Весь этот супер-цикл выливается в чистую прибыль, из которой мы платим ренту. К примеру, за первое полугодие наша компания уже заплатила налога на прибыль в семь раз больше, чем за первое полугодие прошлого года. В прошлом году – 1,4 млрд грн, в этом году – 10 млрд грн”, – цитирует агентство руководителя “Метинвеста”.

Рыженков прокомментировал планы правительства повысить ренту на добычу полезных ископаемых.

“Мы немного удивлены, потому что еще год не прошел с того момента, как рента уже была повышена, и опять появилась такая инициатива”, – отметил он.

Контекст:

Кабинет Министров 12 мая одобрил подготовленный Минфином проект изменений в Налоговый кодекс. Один из блоков изменений предполагает повышение рентных платежей на добычу полезных ископаемых.

Соответствующий законопроект №5600 зарегистрировали в Верховной Раде 2 июня. В пояснительной записке сказано, что его цель – обеспечение сбалансированности бюджетных поступлений “путем повышения эффективности использования экономических ресурсов страны”, а также устранение пробелов действующего законодательства. Он сейчас находится на обработке в комитете Рады.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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