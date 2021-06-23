Украина внесла Киркорова в черный список

В министерстве отметили, что 11 июня получили письмо Службы безопасности Украины о включении Киркорова в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности.

В ведомстве подчеркнули, что по представлению СБУ включение в список происходит автоматически – само министерство полномочиями, кого включать в него, не наделено.

В 2015 году Киркоров в интервью журналу Super заявлял, что если его внесут в украинский черный список артистов, то он будет этим гордиться

Киркоров известен своей провластной позицией. В начале 2021 года миграционная служба Литвы внесла Киркорова в список нежелательных лиц. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что певец многократными посещениями оккупированного Крыма отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом косвенно оправдывал агрессивные действия РФ.

Артист говорил в январе, что последние семь лет не может въезжать на территорию Украины, хотя в списке деятелей культуры, которые несут угрозу нацбезопасности Украины, его до сих пор не было.

Контекст:

В связи с военной агрессией России Украина запретила трансляцию некоторых фильмов и сериалов российского производства, также был создан перечень деятелей культуры, которые несут угрозу нацбезопасности Украины. Им запрещен въезд на территорию Украины. Последний раз список обновлялся 18 июня, сейчас в нем 201 человек. С 2015 года из него исключили четыре человека.

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