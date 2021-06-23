Мнение: Психоалхимия. Разморозка. Испытание Х3

Места на Х3, третий поток испытания, начали продаваться.

Место можно купить здесь.

Х3 – это задачи третьего (бывшего) хищника из трех известных.

Какого именно и чьи будут другие потоки, напишу в комментариях к этому посту после окончания продаж.

Разница между задачами всех трех большая.

Разница между их имиджами и подходами – тоже большая.

Можете ли вы отрефлексировать, по какому принципу складываются ваши предпочтения, почему вам больше хотелось попасть на испытание к кому-то из трех?

Это связано с вашим имиджем как-то?

Или с имиджем симпатичных вам людей другого пола?