Мнение: Психоалхимия. Разморозка. Испытание Х3
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Места на Х3, третий поток испытания, начали продаваться.
Место можно купить здесь.
Х3 – это задачи третьего (бывшего) хищника из трех известных.
Какого именно и чьи будут другие потоки, напишу в комментариях к этому посту после окончания продаж.
Разница между задачами всех трех большая.
Разница между их имиджами и подходами – тоже большая.
Можете ли вы отрефлексировать, по какому принципу складываются ваши предпочтения, почему вам больше хотелось попасть на испытание к кому-то из трех?
Это связано с вашим имиджем как-то?
Или с имиджем симпатичных вам людей другого пола?
Источник: Эволюция
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