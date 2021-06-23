 

Мнение: Психоалхимия. Разморозка. Испытание Х3

23.06.2021, 20:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Места на Х3, третий поток испытания, начали продаваться.

Место можно купить здесь.

Х3 – это задачи третьего (бывшего) хищника из трех известных.

Какого именно и чьи будут другие потоки, напишу в комментариях к этому посту после окончания продаж.

Разница между задачами всех трех большая.

Разница между их имиджами и подходами – тоже большая.

Можете ли вы отрефлексировать, по какому принципу складываются ваши предпочтения, почему вам больше хотелось попасть на испытание к кому-то из трех?

Это связано с вашим имиджем как-то?

Или с имиджем симпатичных вам людей другого пола?

Источник: Эволюция



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.12 / Ученые из Германии предложили уменьшать боль необычным методом

04.02 / Юрий Стоянов рассказал, сколько требовалось денег для съемок одного выпуска «Городка»

28.10 / Жириновский предложил отправить Лукашенко руководить совхозом

31.12 / Нина Добрев планирует свадьбу с олимпийским чемпионом Шоном Уайтом

11.10 / Мнение: Перфо́рманс от Лукашенко

29.07 / Видео дня: принцесса Анна объясняет королеве Елизавете II, как пользоваться Zoom

20.01 / Вторая великая эпидемия

16.06 / Мнение: Вакцина для антиваксеров

17.11 / Анджелина Джоли проиграла в суде с Брэдом Питтом

05.08 / Уфолог обнаружил на снимках Луны загадочное 200-метровое строение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика