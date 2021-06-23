Мнение: Чем Китай поможет Северной Корее в случае новой войны. Новые китайские народные добровольцы

Военный историк Илья Топчий о гипотетическом сценарии войны между КНДР/Китаем и Южной Кореей/США на корейском полуострове.

Чем Китай поможет Северной Корее в случае новой войны. Новые китайские народные добровольцы.

Статья писалась в январе сего 2021 года для журнала "Эксперт". 21 июня в № 26 данного журнала она вышла:

https://expert.ru/expert/2021/26/chem-kitay-pomozhet-severnoy-koreye-v-sluchaye-novoy-voyny/

В связи с тем, что в журнале опубликована сокращенная версия статьи (по нуждам редактуры-корректуры), выкладываю здесь полную версию.

Вступление.

История с участием Китая в корейской войне 1950-1953 годов широко известна. В момент, когда, казалось бы, северокорейские войска осенью 1950 года были окончательно разгромлены, и встала перспектива появления единой Кореи под американским управлением, пограничную реку Ялуцзян перешла многотысячная китайская армия.

Эти силы были известны, как «китайские народные добровольцы» (по-китайски «чжунго жэньминь чжиюаньцзюнь»). Они отбросили западные войска под эгидой ООН далеко на юг, нанеся им ряд крупных поражений. Их успешные действия в северной части Корейского полуострова привели к современному политическому состоянию в Корее, выраженному в сохранении Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) на севере и наличии Республики Корея (РК) на юге.

Данный статус оказался закреплен перемирием в Пханмунчжоне, заключенным в июле 1953 года. Это означает, что по сей день официально Северная и Южная Корея находятся в состоянии войны, чья «горячая» фаза прервана режимом прекращения огня.

В 1953-1958 годах китайские войска были выведены с Корейского полуострова. Это обуславливалось как политическими – официальной позицией Пхеньяна, не желавшего жить в тени китайского старшего брата, – так и экономическими причинами. Ведь значительный воинский контингент за рубежом требовал определенных затрат.

Тем не менее, после окончательного вывода китайских войск в октябре 1958 года США и Южная Корея так ни разу не попытались возобновить полномасштабное наступление на КНДР. Связано это было как с возможной поддержкой СССР, так и Китая, заключившими в 1961 году с Северной Кореей соглашения о военной помощи.

Появление ядерного оружия и средств его доставки у КНДР стали дополнительной гарантией её безопасности. Северная Корея обзавелась не только лишь старыми оперативно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК) «Луна» и «Эльбрус» (по западной классификации «Скад»), но и баллистическими ракетами большого радиуса действия. Последние вкупе с ядерными разработками коренным образом поменяли ситуацию в регионе.

Однако на сегодня в случае новой войны в Корее со стороны КНДР полетят не только лишь «Хвасоны», «Нодоны» и «Мусуданы». Соглашение о взаимной помощи 1961 года между Китаем и КНДР сохраняет свою силу и продляется каждые 20 лет. Оно продлялось в 1981 и 2001 годах, и ожидается новое продление документа в наступившем 2021 году.

Кроме того, для Китая важно сохранение Северной Кореи в качестве своего союзника на Корейском полуострове, как форпоста собственной безопасности. В южной Маньчжурии у Китайской Народной Республики (КНР) сосредоточена значительная часть промышленности, в том числе военной, имеющей отношение к военно-промышленному комплексу (ВПК). Тот же Шэньян, до которого от корейской границы всего около 150 километров, где находится ряд крупных военных объектов Китая, окажется уязвим для атаки.

Поэтому нападение на КНДР будет означать фактическую реакцию Пекина, в виде вступления в войну на стороне своего военного союзника.

Формы такого вступления могут быть самыми различными – от прямого участия всех возможных сил и средств до использования различных компонентов вооруженных сил под различным правовым статусом (в том числе исключающим военное назначение) на ограниченном театре военных действий. В западной военной доктрине подобное получило пышное наименование «операции полного спектра». То есть, ситуация, способная характеризоваться, как образ действий «на все случаи жизни».

Практической реализацией одной из такой форм и стало введение китайских народных добровольцев (КНД) осенью 1950 года в Корею. То, что сегодня назвали бы «гибридной» или «ассиметричной» войной, осуществляемой в условиях тотального превосходства противника в вооружениях (прежде всего ядерных).

Мало кто знает, что наименование «КНД» оставалось актуальным вплоть до начала 1990-х годов, когда Китай официально имел представительство КНД в Пхеньяне. Оно оказалось закрыто только в 1994 году, в связи с восстановлением дипломатических отношений между КНР и РК двумя годами ранее, в 1992 году.

Однако ещё менее известно, что термин «КНД» сохраняет свою юридическую силу и сегодня, фигурируя в оперативных документах Народно-Освободительной армии Китая (НОАК). Данные об этом попали в печать в 2018 году. Тем самым, случись война – и сумей стороны избежать обмена атомными ударами, – появление новых китайских народных добровольцев, формально независимых войск, за которые официальный Пекин не несет никакой ответственности, является вполне возможным.

Военные возможности КНДР.

Вооруженные силы (ВС) КНДР часто на сегодня оценивают огромными значениями в миллион человек и выше (от 4% населения страны), однако это не так. К тому же, при более вдумчивом анализе подобные оценки возникают из ряда манипуляций с цифрами, что связано с пропагандистскими причинами их возникновения.

Реально даже в 1993-1995 годах, когда существовала явственная угроза вторжения США и РК и в Северной Корее фактически было введено военное положение, увеличены сроки военной службы, и оказались развернуты ряд дополнительных организационно-штатных структур (ОШС), ВС КНДР, известные, как Корейская народная армия (КНА), насчитывали, по оценкам автора настоящей статьи, от 800 до 900 тысяч человек.

В 1995-2006 годах они подверглись сокращению, примерно на 300 тысяч человек. Только в феврале-марте 2003 года было принято решение о сокращении КНА приблизительно на 200 тысяч военнослужащих.

Соответственно, на сегодня ВС КНДР насчитывают порядка 500-600 тысяч штыков и включают в себя силы центрального подчинения Министерства обороны (МО), сухопутные войска (СВ), военно-морской флот (ВМФ), военно-воздушные силы (ВВС), силы специальных операций (ССО) и ракетные войска стратегического назначения (последние – численностью около 10 тысяч человек). Кроме того, отдельное ведомственное подчинение (не МО) имеют пограничные и внутренние войска общей численностью около 35 тысяч человек.

СВ КНА – самый многочисленный компонент и сегодня включают в себя четыре «передовых» армейских корпуса, дислоцированных вдоль корейской демилитаризованной зоны (ДМЗ), а также два «тыловых» меньшей численности и ещё два механизированных, расположенных на линии Пхеньян-Вонсан и составляющих вторую линию обороны. Кроме того, в состав сухопутных войск входит знаменитая 105-я гвардейская танковая дивизия (своей численностью – 20-25 тысяч военнослужащих, – больше напоминающая мини-корпус), некоторое количество отдельных артиллерийских бригад и прочие части (в том числе центрального подчинения).

Суммарно это дает 21 дивизию (1 танковую 16 пехотных и 4 моторизованных или механизированных), 56 бригад (8 танковых, 22 механизированных, 26 артиллерийских) и прочие части рангом от полка и ниже. КНДР располагает парком из примерно 4000 танков (свыше половины – относительно недавно выпущенных, собственного производства), считая те, что находятся на хранении. С учетом того, что в составе КНА на сегодня имеется порядка 80 танковых батальонов по 33 танка в батальоне – данного количества вполне достаточно для укомплектования танковых войск КНДР по штату.

ВВС состоит из семи смешанных авиационных дивизий и включает в себя около 30 самолетных и несколько вертолетных авиационных полков, при примерно 700 самолетах и при некотором количестве вертолетов (все – устаревших моделей).

Флот количественно уступает российскому Балтийскому флоту, прибрежного действия и к тому же разделен на две части: западного моря (Жёлтого моря) и восточного моря (Японского моря).

ССО КНДР вряд ли превосходят 10-20 тысяч человек, в отличие от публикуемых в печати значений в «100-200 тысяч», явно пропагандистского характера.

Стоит отметить, что в 2013 году, когда РК объявила о уменьшении своих ВС до 365 тысяч человек, КНДР, по некоторым данным, также сообщила о сокращении КНА ещё на 300 тысяч человек. Нет данных о достоверности данной информации, однако по просочившимся в 2015 году в китайскую печать данных, ДМЗ со стороны Северной Кореи на тот момент охраняло всего 15-16 дивизий при нескольких отдельных бригадах. И если по дивизиям это значение совпадало с числом дивизий в «передовых» корпусах КНА, то количество бригад явно было уменьшено.

Стоит отметить, что российские и американские нормативы предусматривают оптимум из всего 5-6 расчетных дивизий на фронт в 250 километров, который представляет из себя ДМЗ, и, таким образом, существующие показатели – явно завышены. Корея, несмотря на компактный размер, является сложным театром с гористым ландшафтом и сильно пересеченным характером местности, по которой нельзя наступать быстро. В таких условиях и при условии появления у КНДР собственных сил ядерного сдерживания (СЯС) подобное предполагаемое сокращение не выглядит таким уж рискованным шагом и способно значительно уменьшить нагрузку на экономику.

Часть ОШС ВС КНДР продолжают оставаться кадрированными (неразвернутыми) Таким, например, является сегодня 6-й армейский корпус на севере страны, сокращенный в 1995-1996 годах примерно до дивизии.

Переход в режим военного положения, на организационно-штатные расписания военного времени, с развертыванием пяти дополнительных «тыловых» корпусов способны увеличить КНА примерно на 400-500 тысяч офицеров и солдат, до миллиона военнослужащих. Эти силы могут быть поддержаны полумиллионным территориальным ополчением, также созываемым в период войны.

Тем самым, потенциал КНДР сегодня, в случае войны, сосредоточить до 1,5 миллиона человек под ружьем (6% населения), 4000 танков и около 700 самолетов.

Но политически, стоит повториться, КНДР сегодня – военный союзник Китая, что предусмотрено соответствующим соглашением от 1961 года, продляемым каждые 20 лет. Ранее Северная Корея имела аналогичную договоренность с Россией (соглашение также от 1961 года), однако она была расторгнута в 2000 году. Тем самым, Россия на сегодня не имеет союзных обязательств перед КНДР (и даже договор о военно-техническом сотрудничестве был подписан в декабре 2014 года, но не ратифицирован).

Однако Китай по договору должен будет прийти на помощь.

США, РК и западная коалиция.

Основными противниками КНДР выступают США, Южная Корея, Япония, а также ряд союзных им стран, способных прислать дружественные контингенты (на Дальнем Востоке (ДВ) это, например, Тайвань, Филиппины и Австралия). Размеры данных контингентов, конечно, вряд ли будут значительны.

Между данными странами ещё в 1954-1955 годах был заключен ряд соглашений о военной помощи.

Кроме того, в сеть, начиная с начала 2000-х годов, попало порядка двух десятков современных планов по американской помощи РК в случае вступления её в войну. Так, при прямом военном столкновении с Северной Кореей США по одному из таких планов – известному, как «план 5015», – обязались развернуть на Корейском полуострове 690-тысячную армию при 160 военных кораблях и 2500 самолетах.

Темпы переброски, таким образом, должны были составлять по 200-250 тысяч военнослужащих ежемесячно (больше, чем в свое время ежемесячно перебрасывалось против Ирака во время кампаний в Персидском заливе в 1991 и 2003 годах).

РК в 2013 году объявила о сокращении своих вооруженных сил с 670-680 тысяч до 365 тысяч военнослужащих к 2022 году, при условии уменьшения числа развернутых дивизий с 47 до 23 единиц в составе трех армейских командований. В настоящий момент численность ВС Южной Кореи составляет официально менее полумиллиона офицеров и солдат при 2600-3500 танках, по разным данным, 800 самолетах и 150 военных кораблях.

По некоторым расчетных сведениям, это сильно заниженные данные. Так, ССО РК насчитывают реально 50 тысяч человек (вместо заявляемых 10-20 тысяч военнослужащих). Кроме того, штатная численность только 37 дивизий СВ – порядка 650 тысяч офицеров и солдат (по 14-20 тысяч штыков в дивизии).

Эти данные не учитывают ряд прочих частей центрального (МО), армейского и корпусного подчинения, а также ВМФ, ВВС РК. Авиация и флот Южной Кореи суммарно составляют официально порядка 140 тысяч человек – но, по некоторым данным, их численность также сильно занижена. Также не учтена береговая охрана.

Реально в составе ВС РК сегодня служит, по-видимому, порядка 900-950 тысяч человек, и данная цифра не включает различный гражданский персонал – структуры и лиц, выведенных за штат (например, технический персонал ВВС, учебный персонал и прочих), также довольно многочисленных и составляющих не менее 50% от числа военнослужащих.

То есть, на сегодня в составе ВС РК могут проходить службу более миллиона человек (в два – два с половиной раза больше, чем в КНА, при вдвое большем населении).

Следует учитывать 3,1 миллионов резервистов, свыше миллиона (до 1,2-1,3 миллиона человек) из которых составляют резервисты первой очереди, в случае войны сразу направляемые в войска. Тем самым, в случае введения военного положения и мобилизации резервистов ВС РК может превысить численное значение в два миллиона лиц, поставленных под ружье.

Япония располагает Силами Самообороны численностью 250 тысяч человек при 900 самолетах, 1200 танках и 250 военных кораблях. Она также может послать сильный контингент на помощь Южной Корее, как и ряд прочих стран.

Потенциал Китая по помощи КНДР.

В такой ситуации, при подобном соотношении сил, вопрос о китайской военной помощи КНДР остается безусловно актуальным.

Выводя войска с Корейского полуострова в 1950-е годы, Китай не стал перебрасывать всех их в глубь страны, а, после серии ротаций и перемещений, оставил четыре армейских корпуса на границе с КНДР. Там же дислоцировался значительный наряд сил из китайской военной авиации, а также сохранялась инфраструктура, оставшаяся после войны в Корее.

Со временем – и ближе к современности, – данные четыре корпуса были преобразованы сперва в армии, в дальнейшем – в четыре армейские группы (общая численность в конце 1990-х годов составляла порядка 250 тысяч человек). В 2016-2017 годах эти силы в значительной мере оказались реорганизованы и сокращены, при этом отчасти приобретя кадрированную (частично развернутую) структуру.

Согласно реформе 2016 года, территориально эти силы – перспективный передовой отряд новых КНД, – подчинены северному территориальному командованию НОАК, со штаб-квартирой в Шэньяне. Командующий – генерал-полковник Ли Цяомин (кит. 李桥铭), политический комиссар – генерал-полковник ВВС Фань Сяоцзюнь (кит. 范骁骏).

В состав данного сводного территориального командования входят командование северного театра сухопутных войск со штаб-квартирой в Цзинани (от сухопутных войск – СВ), флот северного моря или северный флот со штаб-квартирой в Циндао (от военно-морского флота или ВМФ) и северное командование ВВС со штаб-квартирой в Шэньяне (от ВВС). Кроме того, указанному сводному территориальному командованию могут переподчиняться пограничные и внутренние войска, а также ракетные части, в том числе стратегические (известные, как китайская «вторая артиллерия»), подразделения сил специальных операций (ССО) НОАК и части, переведенные из других территориальных командований.

Формально эти силы имеют целью операции как на Корейской полуострове и в окружающих территориальных водах (в том числе против Японии), так и против России и Монголии. Однако в действительности большей частью они развернуты и обращены в стороны Кореи, готовые прийти на помощь своему северокорейскому союзнику в любую минуту.

Непосредственно в целях помощи КНДР могут быть задействованы следующие силы:

А. Северное командование сухопутных войск (командующий – генерал-лейтенант, персоналия не установлена).

Сюда входят (перечислены только формирования, развернутые на корейском направлении – например, 80-я армейская группа, стоящая на противоположном берегу Желтого моря, не упомянута; часть перечисленных сил также имеет двойное подчинение):

– Части центрального подчинения (штаб и охрана штаба, снабжение и прочие);

– 78-я армейская группа со штаб-квартирой в Харбине (командующий – генерал-майор У Янань). Реорганизована в 2017 году из 16-й группы армий (ранее – 16-го корпуса). Включает части армейского подчинения, шесть отдельных бригад (8-ю, 48-ю, 69-ю, 115-ю, 202-ю и 204-ю), 78-ю бригаду спецназа, 78-ю бригаду армейской авиации, 78-ю артиллерийскую бригаду, 78-ю бригаду ПВО, 78-ю химико-инженерную бригаду, 78-ю бригаду материально-технического обеспечения (МТО) и ряд прочих частей и соединений. Всего в сумме, оценочно – 40-50 тысяч военнослужащих, 400-450 танков, 200 артиллерийских систем, некоторое количество вертолетов и зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), а также несколько тысяч единиц прочей техники.

– 79-я армейская группа со штаб-квартирой в Ляояне (командующий – генерал-майор Сюй Цилин). Реорганизована в 2017 году из 39-й группы армий (ранее – 39-го корпуса). Точной информации о структуре и организации формирования нет, однако есть сведения о том, что данная армейская группа располагает максимальным числом танков относительно прочих армейских групп в НОАК.

40-я армия была распущена в 2017 году, а 64-я армия подверглась роспуску ещё ранее – в 1998 году. Тем самым, за вычетом отдельных подразделений на других направлений и резервов, на корейском направлении со стороны СВ находится не более 80 тысяч китайских военнослужащих в составе двух армейских групп при 800-1000 танков (включая основные боевые танки – ОБТ, – и легкие танки), 400 артиллерийских систем (без учета минометов), а также прочие образцы вооружений.

При этом, следует отметить, что ряд формирований в составе 78-й и 79-й армейских групп имеют ярко выраженную кадрированную структуру и в случае войны разворачиваются в более крупные организационно-штатные структуры (ОШС). Так, бригады становятся дивизиями, при этом батальоны в составе бригад разворачиваются в полки, а техника для полного комплекта изымается со складов.

Ориентировочно, при подобном развертывании и переходе сразу на военные штаты – до расчетных дивизий численностью порядка 15 тысяч штыков, – войска перспективных новых КНД в составе названных двух армейских групп способны увеличиться не менее, чем на 120 тысяч человек – а, скорее всего, даже и более, – и получить значительное количество дополнительных комплектов техники – танков, артиллерийских орудий и РСЗО, минометов, прочих боевых бронированных машин (ББМ), вертолетов, ОТРК, ЗРК и прочих единиц техники.

О количестве названных образцов после перехода на военные штаты можно только гадать (так как это составляет военную тайну). Одна лишь 8-я тяжелая комбинированная бригада в случае войны, по некоторым данным, способна развернуться в 8-ю танковую дивизию в составе трех танковых и одного механизированного полков. Это потребует, как минимум, 200-220 дополнительных танков к тем 90-100 машинам, что имеются в наличии.

Только в составе 78-й армейской группы таких бригад четыре: относительно общего потенциала двух армейских групп перспективных КНД это потребует явно больше 1000 одних только танков, не считая прочего вооружения.

«Средняя» 115-я бригада также развертывается в 115-ю механизированную дивизию. Численность по штату мирного времени около 10 тысяч человек (по штату военного времени – не менее 15 тысяч военнослужащих).

Б. Северный флот (командующий – контр-адмирал Ли Юйцзе).

Включает в себя (как минимум):

– 1 авианосец («Ляонин». Бывший советский тяжелый авианесущий крейсер «Варяг»);

– 7 эсминцев разных типов;

– 11 фрегатов разных типов;

– 7 корветов;

– 5 атомных подводных лодок (АПЛ);

– 5 десантных судов разных типов;

– 3 судна снабжения;

– ряд прочих боевых единиц, авиационные и снабженческие части, морскую пехоту.

В сумме – 60-70 тысяч военнослужащих, имеющих отношение к военно-морскому ведомству, не менее 100 самолетов (включая авиагруппу авианосца), 150-200 кораблей и судов разных типов (учитывая даже такие небольшие, как катера).

В. Северное командование ВВС.

(Далее также будут перечислены только части, развернутые против Кореи в первом эшелоне, и только те из них, которые удалось установить).

– 1-я истребительная авиационная дивизия. Численность 17 тысяч военнослужащих, штаб-квартира в Аншане. Два из трех авиационных полков;

– 11-я авиационная дивизия наземной поддержки (штурмовая авиационная дивизия). Два авиационных полка;

– 16-я специальная авиационная дивизия (целиком – все три авиационных полка);

– 21-я дивизия воздушной поддержки (от трети до половины дивизии);

– 88-я авиационная бригада;

– 89-я авиационная бригада;

– 90-я авиационная бригада;

– 4-я радиолокационная бригада;

– 5-я авиационная дивизия из провинции Шаньдун. Поддержка с противоположного берега Желтого моря;

– 12-я истребительная авиационная дивизия из провинции Шаньдун. Численность 17 тысяч военнослужащих. Поддержка с противоположного берега Желтого моря;

– 19-я дивизия воздушной поддержки (штурмовая авиационная дивизия).

В сумме – в пределах 100-120 тысяч военнослужащих (включая части ПВО и охраны аэродромов), от 500 до 800 самолетов.

Г. «Вторая артиллерия» НОАК (или стратегические ракетные силы Китая).

Будут перечислены, хотя имеют на вооружении оружие массового уничтожения (хотя могут применять также ракеты с обычными боеголовками – в неядерном снаряжении, – с различным радиусом действия).

Применительно к рассматриваемому театру военных действий (ТВД) это 65-я база в Шэньяне. К ней приписаны следующие формирования:

– 651-я ракетная бригада;

– 652-я ракетная бригада;

– 653-я ракетная бригада;

– 654-я ракетная бригада.

В сумме это составляет не менее 10 тысяч человек персонала, при неизвестном точно числе пусковых установок (ПУ) на бригаду.

Д. Народная вооруженная полиция Китая (НВПК).

В процессе продолжавшейся реформы вооруженных сил пограничные и внутренние войска Китая в 2017-2018 годах оказались объединены в рамках одного ведомства – НВПК, военизированной организации, подчиненной НОАК и Министерству обороны (МО) Китая, численностью порядка 1,5 миллиона человек.

Включают в себя (будут также перечислены формирования, соприкасающиеся с Кореей):

– 2 провинциальных контингента (провинции Ляонин и Гирин) численностью от 15 до 30 тысяч каждый;

– 3 мобильных подразделения ранга бригады в провинции Ляонин;

– 1 инженерно-химическое подразделение ранга бригады в провинции Ляонин;

– 3 пограничных бригады корпуса пограничной охраны;

– прочие части (береговой охраны, специальные полицейские подразделения и так далее).

В сумме – от 70 до 100 тысяч человек.

Тем самым, на сегодня напротив Кореи у Китая развернуто 350-400 тысяч человек, 800-1000 танков, 600-900 самолетов, несколько сотен орудий и РСЗО (без учета минометов), 150-200 кораблей и военных судов (включая АПЛ и тяжелый авианесущий крейсер) и некоторое количество прочих единиц вооружения и техники. После мобилизации данное количество может быть увеличено до полумиллиона штыков при 2000-3000 танков (включая ОБТ и легкие), до тысячи артиллерийских систем и прочих образцов вооружения и техники.

Следует отметить, что из данного существенного количества войск на территорию КНДР в качестве новых КНД может быть введено в пределах 250-300 тысяч человек, включая сухопутные, пограничные и авиационные части, при 2000-3000 танков, до тысячи орудий и РСЗО (не считая минометов), при 200-300 самолетов (те части ВВС, которые теоретически могут быть переброшены в Корею по аналогии с ситуацией 1950-1953 годов) и нескольких десятках тысяч единиц техники.

То есть, примерно столько, сколько находилось на границах с КНДР в 1990-е годы (речь только про численность личного состава).

Обращает на себя внимание высокая механизация китайских войск, существующее значительное насыщение техникой, при довольно большой огневой мощи. По крайней мере, в части насыщения тяжелыми вооружениями современная НОАК значительно превосходит ту же азербайджанскую армию, недавно одержавшую победу в последней Карабахской военной кампании 2020 года, и близка к показателям США и России.

Это – большой шаг в строительстве НОАК по сравнению не только, естественно, с временами периода Корейской войны 1950-1953 годов, но даже и с периодом конца 1980-х годов, когда НОАК продолжала испытывать нехватку тяжелого вооружения и, прежде всего, современных его образцов (что обуславливало необходимость в её реформировании).

Данное же обстоятельство накладывает определенный отпечаток на потребности в снабжении китайских войск (они должны были кратно возрасти), их маневренность.

Стоит также отметить, что названные численные значения не учитывают возможность подхода подкреплений из центральных районов Китая – прежде всего из состава Центрального территориального командования под Пекином (командующий – генерал-полковник ВВС И Сяогуан, политический комиссар – генерал-полковник СВ Чжу Шэнлин). Между тем как, в составе данного внутренне-го командования у НОАК находятся весьма существенные силы, способные послужить в качестве резервов.

Схема вступления китайских войск в Корею сегодня, по-видимому, выглядит следующим образом.

– 79-я армейская группа НОАК (и приданные ей формирования) должна будет входит в Северную Корею на правом фланге, по оси Синыйджу-Пхеньян и далее, по железной дороге и автомобильным дорогам, проходящим вдоль западного побережья КНДР.

– 78-я армейская группа (и приданные ей формирования) расположена уступом за 79-й и имеет своей целью, по-видимому, выдвижение по центру, по оси через северокорейский город Канге, опираясь на проходящие здесь автомобильную и железную дороги, и в дальнейшем может быть повернута как к востоку – в сторону восточного побережья, – так и к западу от разделяющего Корею надвое горного хребта – в помощь 79-й армейской группе на западном побережье страны. Также 78-я армейская группа может быть оставлена в качестве оперативного резерва.

Несмотря на высокую механизацию китайских войск. их насыщенность военной техникой, а также слабую пропускную способность северокорейских железных дорог – из-за устарелости подвижного состава, – названная масса китайских войск в 250-300 тысяч человек может быть расчетно переброшена в КНДР относительно быстро: всего в две-три недели.

Кроме того, схема выдвижения китайских войск отлична от принятой в 1990-е годы. Она двухчастная – центр и правый фланг. Левый или восточный фланг в настоящий момент оставлен без должного внимания (его обеспечивает центральная армейская группа – в отличие от ситуации прошлого, когда здесь должна была действовать отдельная армия).

В 1990-е годы принята была трехчастная схема выдвижения в Корею: центр, левый и правый крылья (тремя группами войск по трем направлениям). Четвертый элемент следовал вторым эшелоном чуть позади и составлял резерв для всех трех групп.

Заключение.

Тем самым, резюмируя, стороны в короткий трехмесячный срок могут сосредоточить в Корее колоссальные и совершенно избыточные силы.

США, Южная Корея и возможные союзники (например, Япония или Тайвань) способны собрать здесь. на Корейском полуострове, в названный период не менее трех миллионов офицеров и солдат, несколько тысяч танков (не менее 6000 единиц), несколько тысяч артиллерийских систем (орудий, САУ и РСЗО, без учета минометов), свыше 4000 самолетов, несколько сотен военных кораблей (включая несколько атомных авианосцев), сотни тысяч прочих единиц техники.

КНДР и Китай в состоянии сконцентрировать с противоположной стороны линии фронта от полутора до двух миллионов штыков (включая, правда, северокорейское территориальное ополчение), 6000-7000 танков, несколько тысяч артиллерийских систем (без учета минометов), до полутора тысяч самолетов (в основном устаревших моделей) и некоторое количество прочих образцов вооружения.

С учетом разницы в поколениях вооружений (качественного перевеса), а также количественного превосходства США и их союзники будут безусловно превосходить в воздухе (у КНДР и Китая на вооружении в основном воздушная техника 1960-х и 1970-х годов, редко «старше» – у китайских ВВС имеется на вооружении ряд относительно современных образцов). Это – без учета такой новомодной тенденции, как уклон в использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в больших количествах, неплохо зарекомендовавших себя в вооруженных конфликтах последнего десятилетия.

Будут Запад и его дальневосточные союзники располагать и преимуществом на море (где их флот окажется кратно сильнее, по крайней мере, по ситуации на сегодня). Также западная коалиция, судя по всему, окажется обладателем некоторого превосходства в численности сухопутных войск и в артиллерии.

Однако на суше дела обстоят не так радужно, причем для обеих сторон. Названные наряды сил, как уже упоминалось, совершенно избыточны для такого небольшого и компактного театра военных действий, коим является Корейский полуостров. Для обороны на ДМЗ (пограничной линии протяженностью порядка 250 километров), что по российским, что по американским нормативам, требу-ется всего 5-6 расчетных дивизий, с учетом гористого ландшафта и сложного характера местности. Это – 50-60 тысяч человек по штатам мирного времени и 75-90 тысяч военнослужащих по штатам военного времени.

Даже с учетом потребности в эшелонировании и прикрытия побережья названные потенциалы явно завышены примерно на порядок (в десять раз). Что, соответственно, способно привести лишь к позиционному тупику и росту уязвимости развернутых войск, скученных на тесном пространстве.

Кроме того, такое количество людей, поставленных под ружье, с учетом огромного количества техники и внушительной инфраструктуры, способно требовать сотни тысяч тонн довольствия в сутки. Что в комплексе способно повлечь значительную нагрузку на экономику и логистику (в том числе возможность транспортных артерий обеспечивать такой грузопоток и его распределение).

По-видимому, китайские, северокорейские и южнокорейские вооруженные силы (ВС) не просто так имеют тенденцию к дальнейшим сокращениям и свертыванию в кадрированные структуры. Просто не нужно иметь прежние огромные массы войск, которые теперь оказывается возможным заменить интенсификацией качества ВС.

Однако термин «КНД» в китайских оперативных документах, как уже отмечалось, сохраняется. А значит – китайские стратеги учитывают возможность любой войны. В том числе и такой, когда им все-таки придется выступать на помощь Северной Корее, вступив, как в 1950 году, на её территорию.

Мир стремительно меняется. А революция в военном деле влечет за собой и смену старых приоритетов, нормативов и даже методов ведения войны.

(с) Илья Топчий

https://schneider-krieg.livejournal.com/47112.html – цинк

PS, Кстати, судя по последним фото, младший Ким изрядно так схуднул.

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