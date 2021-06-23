Мнение: Рост цен на нефть

Цены на нефть демонстрируют рост. Вчера цена перевалила за 75 долларов за баррель. Строго говоря, это не тенденция, это неизбежная в период хаоса турбуленция. Восстановление мировой экономики – величина, скорее, ожидаемая и прогнозируемая, чем реальный тренд, но биржи всегда продают именно ожидания, а не товар.

Для России с ее проблемами, кажется, это хороший знак. Но, думаю, только кажется.

Дело здесь не в неком злопыхательстве, а в понимании закономерностей той стадии, в которой мы сегодня находимся. А она известна – в силу полного и бесповоротного банкротства экономической модели (причем оно произошло не вчера и даже не позавчера) Россия прошла полный цикл кризиса – от структурного, начавшегося в 2009, к системному (который можно маркировать примерно с конца 2011 и уж точно с 2012) к состоянию катастрофы, в которую мы начали входить перед ковидной историей в 2019 году. Мы в нее всё ещё входим, так как недобитые Путиным остатки сложной экономики проходят стадию перехода неравномерно. Но раз это именно катастрофа, то команды "откат" у нее нет. Катастрофа – это когда ты шагнул в пропасть, и даже если одна нога еще на скале, но центр тяжести уже перевалил за черту, и любые твои движения не изменят происходящего.

Что это означает для модели, которая обанкротилась до состояния перехода в катастрофу? Попробую привести относительно наглядный пример. Наверное, многие замечали, что пожилой человек перед смертью вдруг резко "высыхает" (или наоборот – такие как я, тощие эктоморфы внезапно начинают набирать вес). Затем появляется специфический "старческий" запах, особенно заметный, когда заходишь в помещение, в котором живет такой человек. С точки зрения эволюции системы это означает, что она, система, исчерпала внутренний ресурс устойчивости и начинает буквально "пожирать" себя напоследок. Ломается и окончательно выходит из строя обмен веществ – практически последняя работающая система организма. Организм перестает нормально усваивать внешний ресурс – пищу. Обычно это ведет к "высыханию", но может в силу каких-то индивидуальных особенностей привести и к резкому "раздутию" человека. Суть одна и та же – человек может есть сколько угодно и что угодно, но пища перестает нормально усваиваться. Организм окончательно разбалансируется и наступает смерть. Всё это, конечно, не очень аппетитно, у этого процесса есть много разных видов протекания, но в целом механизм примерно таков.

Вошедшая в фазу катастрофы российская модель – тот же старик при смерти. Она уже настолько разрушена, что никакие дополнительные ресурсы ей не поможут – она просто не в состоянии их "усвоить". Наглядно это можно продемонстрировать на вполне доступной информации – в 2005, когда эта модель буквально расцветала, при среднегодовой цене на нефть в 43 доллара рост ВВП страны составлял 6,4%. В 2019 году среднегодовая цена на нефть была 64 доллара, рост ВВП – 1,9%, в 20 году цена на нефть упала до 42 долларов (уровень 2005 года), а вот ВВП составил минус 3,1%.

Для моноэкономики это классический диагноз – крах экономической модели. Коллапс. Это не значит, что всё лежит. Это значит, что у модели нет никаких шансов ни при каких, даже самых благоприятных внешних (а сырьевая модель всегда зависима от внешних факторов) обстоятельствах.

В этом смысле 40, 60, 75 или 100 долларов за баррель, уже значения не имеет. Эта модель – продажа природных ресурсов за рубеж – себя исчерпала. Особенно в свете взятого развитыми странами курса на переход к возобновляемым источникам. Презрительно кривящих губы "экспертов" – да куда они денутся от нашего газа, я бы отослал в 2013 год, когда наш выдающийся газовый менеджер так же кривил губы, рассказывая, что сланцевый газ – это пирамида, а СПГ – небольшой и неинтересный сегмент торговли газом. Уровень стратегического прогнозирования в России за время путинского правления ушел в отрицательную зону. Так что его можно смело игнорировать.

Это всё к тому, что на фоне абсолютно хтонических новостей, отягощенных карантинными и вакцинными террорами наша пропаганда будет просто обязана сообщить о великой и радостной новости – росте цен на нефть. Вот сейчас-то мы заживём!

Увы. Это не про нас. Хотя печалиться здесь особо нечему – все бензоколонки и сырьевые монстры заканчивали одинаково. Почему мы должны быть какими-то особыми – неизвестно.

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