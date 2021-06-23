Мнение: Жарче, чем в 1917 году, возвращение Европы к углю и пермское вымирание

1. Погода продолжает преподносить сюрпризы. Из дождливого и прохладного мая европейскую часть России бросило в знойный июнь. В Москве и Петербурге побиты вековые температурные рекорды, державшиеся с недоброй памяти 1917 года:

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60d1b9609a7947c5da9f619b

В Москве 22 июня температура поднялась до рекордного значения этого дня за всю историю метеонаблюдений, которые начались с 1879 года, рассказал РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что рухнул температурный максимум, державшийся с 1917 года. «Уже к 12:00 на базовой столичной метеостанции ВДНХ столбики термометров поднялись до плюс 31,9 градуса! Это самая высокая температура воздуха этого дня за всю метеоисторию наблюдений в Москве с 1879 года», — сказал синоптик.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова подтвердила, что предыдущий рекорд 22 июня был зафиксирован в 1917 году и составил 31,8 градуса.

https://www.pnp.ru/social/zhara-v-peterburge-pobila-rekord-1917-goda-soobshhil-sinoptik.html

Вслед за Москвой сегодня и в Северной столице побит очередной, уже четвёртый по счёту, рекорд максимальной температуры воздуха. В 14 часов температура на главной метеостанции Санкт-Петербурге достигла отметки 32,9°, что на 0,4° выше, чем было в этот день в 1917 году.

Жара стоит на большей части европейской территории. В эти июньские дни было установлено множество локальных температурных рекордов.

Глобальное потепление по многим причинам выгодно России. Оно, в частности, способствует росту нашего сельского хозяйства. Как пишет коллега genby, урожай зерновых этого года может оказаться самым большим в истории России:

https://genby.livejournal.com/929761.html

Однако нам с вами таки придётся привыкать к участившимся приступам жары и к более резким перепадам погоды.

P.S. Пока писался этот пост, пришли новости о том, что 23 июня температурные рекорды в Москве и Петербурге были вновь побиты:

https://lenta.ru/news/2021/06/23/zharamoscow/

Коллеги, чем вы спасаетесь от жары? Поделитесь, пожалуйста, рецептами.

2. Европейцы потерпели оглушительный провал в своей борьбе с глобальным потеплением:

https://lenta.ru/news/2021/06/15/perehod/

В Европе настолько не хватает природного газа, что регион перешел на уголь, пишет Bloomberg. Это единственная возможность удовлетворить спрос на электроэнергию, который сейчас вернулся к допандемийному уровню.

Использование угля в Европе подскочило на 10-15 процентов в этом году после того, как холодная и долгая зима привела к истощению газовых хранилищ. Запасы в настоящее время на 25 процентов ниже среднего пятилетнего уровня. Сжигание угля (самого грязного из ископаемых видов топлива) снова получило широкое распространение. Цена на уголь сейчас близка к рекордной. Его возвращение — это неудача для Европы в преддверии переговоров по климату в Глазго в конце этого года, отмечает издание.

«Все думали, что Россия забронирует больше мощностей через Украину, но этого не произошло», — сказал Тревор Сикорски, глава отдела природного газа и энергетического перехода в консалтинговой компании Energy Aspects в Лондоне.

В своем итоговом коммюнике «Большая семерка» признала, что уголь является самой большой причиной выбросов парниковых газов.

3. Плохие новости. Россия опять виновата:

https://lenta.ru/news/2021/06/23/permian/

Самая страшная экологическая катастрофа в естественной истории Земли — пермское вымирание — была вызвана массивными извержениями вулканов в Сибири. Это окончательно доказали китайские ученые из Университета науки и технологий совместно с коллегами из Канады, США и Швейцарии. Исследователи впервые объяснили, как атмосферное загрязнение вулканическими аэрозолями могло привести к исчезновению большинства видов живых организмов на суше и океанах. Статья ученых опубликована в журнале Nature Communications.

Пермское вымирание произошло 251 миллион лет назад на границе пермского и триасового периодов. С лица Земли исчезли около 90 процентов морских видов и 75 процентов наземных видов. Считается, что вина лежит на трапповом магматизме в Сибири, когда на поверхность изливается огромный объем магмы и выбрасывается большое количество аэрозолей.

Как шутят в Сети, странно, что против нас ещё не ввели санкции за пермскую катастрофу.