Итальянец в России: ресторатор Уиллиам Ламберти о любимых местах в Москве

Уиллиам Ламберти переехал в Москву 25 лет назад, поменяв рестораны с Мишленовскими звездами на зарождающуюся московскую гастрономию. За эти годы Ламберти работал шеф-поваром легендарной Галереи и ставил кухню в гастрономическом бутике “Fauchon”, придумывал концепции и делал модными целые районы- достаточно вспомнить Uilliams, Pinch на Патриарших и Ugolek на Большой Никитской. Полтора года назад Уиллиам открыл гастрономическое ателье Sartoria Lamberti, а сейчас планирует еще два новых проекта – Historia и итальянский ресторан Lumicino, продолжает создавать новое и любит Москву даже сильнее, чем полвека назад. Где можно встретить синьора Ламберти – в специальном гиде, из первых уст.

Итальянцы с младенчества в центре внимания, ты только родился, а уже должен выглядеть безупречно. Люди любят обсудить других и неряшливый внешний вид или отсутствие лоска в причёске мгновенно будет отмечены. За стрижкой и дизайном бороды я предпочитаю следить в Barberia Numero Uno моего друга и партнера Алекса Алекминского. Здесь работают классные специалисты и очень хороший сервис, а уход за собой – целый гедонистический сценарий.

Barberia Numero UnoУ итальянцев две страсти: мода и еда. С подросткового возраста я умел красиво одеваться, даже когда не было денег, находил что-то подходящее на уличных развалах. Со временем перестал хотеть брендовые вещи, я стал ценить ручное производство, безупречный крой и персонализацию, поэтому вещи не покупаю, а шью на заказ. По своему вкусу и фигуре. Чаще всего за костюмами обращаюсь к Bezuglov.

Мое место силы – Красная площадь, это – сама Россия, ее суть! Здесь невероятно много символов: вечный огонь, пятиконечная звезда, древняя брусчатка – все ассоциируются с историей, силой, властью. Смена караула просто гипнотизирует, за все эти годы совсем не надоело смотреть.

Я – фанат истории, если читаю, то об исторических событиях, если смотрю кино, то про какой-то период. Свою страсть скоро воплощу в ресторане Historia, а пока добавлю, что обожаю музей космонавтики на ВДНХ и увлечен покорением космоса с детства. В Италии эта тема была чрезвычайно популярна и широко освещаема, многие мальчишки хотели исследовать другие планеты.

ВДНХРестораторов и шеф-поваров всегда спрашивают, где купить хорошие продукты, я поделюсь своими проверенными местами. Если на Даниловский рынок, то за овощами, особенно хороши томаты (да, гораздо дороже, чем везде, но того стоят), еще в одной из лавочек колоритная грузинка продает самую лучшую сухую аджику в мире. Это – наркотик, обычно покупаю два-три килограмма, и она заканчивается за две недели. С продавцом связана смешная история – она чем-то угостила при знакомстве, а я ей подарил цветы, в следующий визит меня уже узнавал весь рынок. На Дорогомиловском рынке хороший выбор мяса (в том числе халяль) и домашних колбасок, не пропустите копченую индейку и маковый пирог, который печет одна бабушка всего три дня в неделю.

Даниловский рынокЕсть я предпочитаю в своих ресторанах, в каждом есть свои любимцы: в Ugolek закажу черный цезарь, в Uilliams брускетту с крабом и авокадо и ризотто с тартаром (эти блюда в меню почти 10 лет), из Sartoria Lamberti не уйду без аперитива (мы потихоньку приучаем москвичей к этой итальянской традиции) и пасты, а в Pinch всегда жду обновлений от Луиджи Маньи. Сейчас у него в тарелках обилие шелковицы и другие сезонные ягоды. Новые проекты тоже стараюсь смотреть, недавно был в Koji – было любопытно!