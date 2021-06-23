Новый вид рыб обнаружили в Беринговом море

Ученые из Всероссийского НИИ рыбного хозяйства сообщили о том, что им удалось обнаружить в водах Берингового моря новую разновидность рыб, которых назвали морскими слизнями.

Ранее данный вид был неизвестен науку по двум причинам. Берингово море находится на значительном удалении от научных центров, а сами рыбы обитают на большой глубине. Она составляет более 800 метров, отмечают специалисты.

Данные морские обитатели отличаются от обычных рыб, так как у них нет внешних элементов скелета, например, плавников. Впрочем, это не единственные представители морских слизней. Всего представителей данного вида насчитывается несколько десятков, каждый из которых очень интересен для современной науки.