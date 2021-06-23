Новый вид рыб обнаружили в Беринговом море
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Ученые из Всероссийского НИИ рыбного хозяйства сообщили о том, что им удалось обнаружить в водах Берингового моря новую разновидность рыб, которых назвали морскими слизнями.
Ранее данный вид был неизвестен науку по двум причинам. Берингово море находится на значительном удалении от научных центров, а сами рыбы обитают на большой глубине. Она составляет более 800 метров, отмечают специалисты.
Данные морские обитатели отличаются от обычных рыб, так как у них нет внешних элементов скелета, например, плавников. Впрочем, это не единственные представители морских слизней. Всего представителей данного вида насчитывается несколько десятков, каждый из которых очень интересен для современной науки.
Смотреть комментарии → Комментариев нет