В компании Lenovo представили новый портативный монитор ThinkVision M15

Как поясняют разработчики, выпущенный в Lenovo новый портативный монитор ThinkVision M15 предназначен для использования с ноутбуками и другими электронными устройствами.

Подключение здесь происходит через порт USB Type-C. Производитель назвал цену нового монитора – 230 евро. Ожидается, что устройство поступит в свободную продажу в третьем квартале текущего года.

Размер экрана составляет 15,6 дюйма. При этом изображение транслируется в формате Full HD. Разрешение картинки – 1920 на 1080 пикселя. Угол обзора максимально возможный – 178 градусов. Частота смены кадров составит 60 Гц. Цветовое пространство NTSC охватывается на 45%. Вес монитора невелик, всего-то 860 г.