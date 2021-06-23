 

В компании Lenovo представили новый портативный монитор ThinkVision M15

23.06.2021, 19:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как поясняют разработчики, выпущенный в Lenovo новый портативный монитор ThinkVision M15 предназначен для использования с ноутбуками и другими электронными устройствами.

Подключение здесь происходит через порт USB Type-C. Производитель назвал цену нового монитора – 230 евро. Ожидается, что устройство поступит в свободную продажу в третьем квартале текущего года.

Размер экрана составляет 15,6 дюйма. При этом изображение транслируется в формате Full HD. Разрешение картинки – 1920 на 1080 пикселя. Угол обзора максимально возможный – 178 градусов. Частота смены кадров составит 60 Гц. Цветовое пространство NTSC охватывается на 45%. Вес монитора невелик, всего-то 860 г.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.08 / У губернатора Огайо диагностирован коронавирус

01.11 / Землетрясение в турецком Измире. Число жертв – уже более 50 человек

04.05 / Уточнено число пострадавших в результате обрушения метромоста в Мехико

28.04 / Дело об избиении девушки на стриме Mellstroy передали в суд

23.03 / Утверждено обвинительное заключение сбившему людей рэперу Гулиеву

01.09 / Рада выделила 180 млн грн на оздоровление детей, требующих особого внимания и поддержки

21.05 / Шойгу заявил о мировом превосходстве стратегических ядерных сил РФ

27.06 / Washington Post – в США финансовую помощь по ошибке направили более чем миллиону мёртвых людей

01.10 / В Великобритании оценили боеспособность армии России

22.08 / Rolls-Royce презентовал кабриолет Dawn в версии Silver Bullet

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика