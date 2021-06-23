Мнение: Хрен вам, а не щавель, или Зачем Спутник

«Подмосковье может с 1 июля запретить людям без QR-кода пользоваться общественным транспортом».

Пусть пешком идут, суки! Правильно-правильно – больше ада. Надо и в магазины без куар-кода не пускать – пусть богомерзкие антипрививочники щавель вдоль дорог собирают… Хотя нет – щавель у них тоже отбирать! Не привился – хрен тебе, а не щавель!

Черт, хрен ведь тоже съедобный… Опять переписывать.

Любопытный вопрос – с чего все ж они до такой степени озверели? Заходятся ведь уже, не шутка. Версия “Байден дал приказ” уже не кажется такой убедительной – тут явно что-то еще. Что же? Возможно, еще какие-то коммерческие интересы, связанные с тем же Спутником. Уже высказывал теорию, что к России Спутник никакого отношения не имеет – это непонятный раствор, который нам дали “подержать”. Возможно, с целью потом закалывать им страны третьего мира. Закалывать третий мир “Пфайзером” было бы, видимо, не по ранжиру – надо было что-то попроще и посмертоноснее (или, во всяком случае, посомнительнее). Поэтому выбрали Россию. Это умно – ведь когда станут проявляться последствия, сама Россия и окажется в ответе перед всем “третьим миром”, а истинные авторы “передовой вакцины” останутся в тени.

Но, видимо, возникла закавыка: третий мир что-то заподозрил, на “спутник” не клюет; причем, поскольку никаких реальных аргументов у него нет (кто ж их ему даст) – вздумал отбиваться тем, что “а вот в самой России этим спутником никто не ширяется! Видать, СВОИХ-то они колоть не хотят – и мы тоже не будем!” Нарушается ПЛАН. Вот за это, видимо, Пути-Путу и его веселым друзьям прилетела взбучка, да еще по болезненной для них теме – “вы что, свое собственное быдло не контролируете уже?! Совсем разленились??”

Из-за этого и понеслась – причем, как обычно, первым делом снова раскочегарили и привели в боевой режим робота Собянина.

То есть, еще раз: чтобы заколоть весь “третий мир” Спутником – как оказалось, НАДО заколоть саму Россию. Потом, когда станут проявляться ПОСЛЕДСТВИЯ, саму Россию в них и обвинят – а аргументацию типа “да у нас у самих люди массово мрут!” сочтут смешной и она только еще больше разозлит. Куда ни кинь – всюду клин.

Хочется верить, что оккупационная администрация, состоящая все ж в большинстве из автохтонов (сложной смеси бандитов и гебистов), робко пыталась свое “быдло” спасти – не ширять его Спутником. Но уловка не прошла – хитрость заметили, пришел грозный начальственный окрик – и имеем сегодняшнюю вакханалию.

Грустно, девушки. Но, с другой стороны – кого жалеть? Если 90% дает себя убить, причем САМО подставляется под инъекцию – туда этим 90% и дорога. Жили грешно – умрем смешно.