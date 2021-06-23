 

Сотрудника S7 задержали при получении взятки за трудоустройство пилота

23.06.2021, 19:44, Новости дня
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В Подмосковье задержан летный директор авиакомпании S7 Airlines Мансур Бадраков при получении 1,5 млн рублей за трудоустройство на должность пилота первого в РФ лайнера Airbus A320neo, сообщил источник в правоохранительных органах.

«По результатам оперативно-разыскных мероприятий, проведенных оперативными сотрудниками управления «Т» службы экономической безопасности ФСБ России, в Московской области следователями и сотрудниками правоохранительных органов был задержан с поличным при получении 1,5 млн рублей летный директор S7 Airlines Бадраков Мансур Камилевич. Он подозревается в содействии в трудоустройстве пилота в компании на первый из девяти новейших самолетов Airbus A320neo в России», – отметил собеседник ТАСС.

С задержанным проводятся следственные действия.

Другой источник пояснил, что по делу проведен допрос свидетелей, в том числе «потенциальный покупатель должности пилота», проведены обыски по месту жительства Бадракова.

«Задержанному вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп в особо крупном размере», – указал он.

Собеседник добавил, что Следственный комитет по Московской области будет просить суд арестовать Бардакова и его заместителя.

«По результатам проведения следственных действий с Бадраковым и его заместителем подмосковными следователями было принято процессуальное решение о возбуждении перед судом ходатайства об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу», – указал он.

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