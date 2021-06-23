Правительство Британии: Эсминец не заходил в воды России

Эсминец британских ВМС не находился в российских территориальных водах и не был обстрелян, сообщил официальный представитель канцелярии британского премьера.

«Неверно говорить, что по нему (британскому эсминцу) стреляли или что корабль находился в российских водах. Defender шел наиболее прямым и признанным на международном уровне путем между Украиной и Грузией… Британия и другие страны ранее были предупреждены о том, что РФ проводит учебные стрельбы недалеко от района, где проходил Defender», – цитирует его РИА «Новости».

Он также отметил, что «Британия не признает российской претензии на Крым и мы продолжаем придерживаться международного консенсуса в том, что аннексия Крыма является незаконной».

Ранее в Минобороны РФ заявили, что действия британского эсминца в Черном море являются грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву, британской стороне необходимо расследовать действия экипажа корабля.

Напомним, в среду сообщалось, что Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание.

В Минобороны Британии заявили, что корабль ВМС Британии совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительный выстрел не производился.