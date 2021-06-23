 

Правительство Британии: Эсминец не заходил в воды России

23.06.2021, 19:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Эсминец британских ВМС не находился в российских территориальных водах и не был обстрелян, сообщил официальный представитель канцелярии британского премьера.

«Неверно говорить, что по нему (британскому эсминцу) стреляли или что корабль находился в российских водах. Defender шел наиболее прямым и признанным на международном уровне путем между Украиной и Грузией… Британия и другие страны ранее были предупреждены о том, что РФ проводит учебные стрельбы недалеко от района, где проходил Defender», – цитирует его РИА «Новости».

Он также отметил, что «Британия не признает российской претензии на Крым и мы продолжаем придерживаться международного консенсуса в том, что аннексия Крыма является незаконной».

Ранее в Минобороны РФ заявили, что действия британского эсминца в Черном море являются грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву, британской стороне необходимо расследовать действия экипажа корабля.

Напомним, в среду сообщалось, что Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание.

В Минобороны Британии заявили, что корабль ВМС Британии совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительный выстрел не производился.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.03 / «Адмирал Горшков» завершил испытания «Цирконов» в Баренцевом море

11.09 / Стивен Биган: дополнительные санкции против руководства Беларуси готовятся

22.03 / Украинская теннисистка стала победителем парного разряда турнира в России

18.03 / Венедиктова: Я не могу брать Вовка и тащить его в суд. Это будет преступление

05.01 / МИД отреагировал на решение Ирана обогащать уран до 20%

03.02 / “Нужно заставить”. Кулеба заявил, что Россия не хочет уважать права и свободы человека

06.05 / Россия пытается провести ползучую аннексию Азовского моря – Кулеба

19.08 / Chery выпустит новый электрокар с алюминиевым кузовом от Pininfarina

19.08 / Шведский эксперт рассказал о двух белорусских сценариях — кровавом и мирном

18.05 / Минобороны Украины рассматривает возможность покупки системы ПРО типа “Железного купола”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика