Ученые выяснили причину краха великих цивилизаций бронзового века

Зарубежные исследователи провели исследование, в ходе которого изучили вероятные причины упадка ряда ведущих цивилизаций мира периода бронзового века. Выяснилось, что к краху великих государственных формирований, включая Микенскую цивилизацию Древней Греции, могла привести трехсотлетняя засуха.

Как объяснили ученые, в период около 3,2 тысяч лет назад произошел “крах бронзового века” – так мировая наука называет неожиданный процесс резкого упадка целого ряда мощных сообществ на территории Средиземноморья, Леванте и Северной Африки. Наиболее знаковыми в этом роде оказались исчезновения таких цивилизаций, как победившее Трою Микенское государство и царство хеттов в Анатолии (Малая Азия). Ранее мировая наука полагала, что такой общественный коллапс был вызван процессами уничтожения либо значительного ослабления одних народов другими, однако при обследовании археологами дна соленого озера Ларнака (Кипр) были найдены абсолютно неожиданные свидетельства природных предпосылок вышеуказанного процесса. К слову, на данном острове во времена бронзового века процветало довольно мощное государственное объединение, не уступающее по силам городам-государствам Древней Греции.

Эксперты произвели извлечение древних кернов отложений, находящихся на дне водоема. По словам археологов, ранее озеро было частью моря, однако за многотысячелетний период истории выход к открытой части был потерян. Проанализировав придонные остатки, исследователи выявили факт сокращения количества морского планктона и пыльцы морских водорослей с периода, датируемого примерно 1450 годом до нашей эры. Такая тенденция свидетельствует об огромном дефиците дождевой воды, а последующее изучение осадочных отложений продемонстрировало еще и вероятный факт практически полного прекращения ведения сельского хозяйства уже 1200 году до н.э. – то есть, к предполагаемой временной отметке “краха бронзового века”.

“Этот климатический сдвиг вызвал неурожаи и голод, которые ускорили темпы социально-экономического кризиса и вынудили людей мигрировать в другие регионы. Учитывая то, что засуха началась за сотни лет до “краха бронзового века”, многие люди того времени, вероятно, просто не осознавали, что климат изменился так резко, пока не стало слишком поздно”, – резюмировали специалисты. Материалы научной работы были опубликованы в PLOS ONE.

Источник: rg.ru