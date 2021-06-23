 

Ученые выяснили причину краха великих цивилизаций бронзового века

23.06.2021, 19:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Зарубежные исследователи провели исследование, в ходе которого изучили вероятные причины упадка ряда ведущих цивилизаций мира периода бронзового века. Выяснилось, что к краху великих государственных формирований, включая Микенскую цивилизацию Древней Греции, могла привести трехсотлетняя засуха.
Как объяснили ученые, в период около 3,2 тысяч лет назад произошел “крах бронзового века” – так мировая наука называет неожиданный процесс резкого упадка целого ряда мощных сообществ на территории Средиземноморья, Леванте и Северной Африки. Наиболее знаковыми в этом роде оказались исчезновения таких цивилизаций, как победившее Трою Микенское государство и царство хеттов в Анатолии (Малая Азия). Ранее мировая наука полагала, что такой общественный коллапс был вызван процессами уничтожения либо значительного ослабления одних народов другими, однако при обследовании археологами дна соленого озера Ларнака (Кипр) были найдены абсолютно неожиданные свидетельства природных предпосылок вышеуказанного процесса. К слову, на данном острове во времена бронзового века процветало довольно мощное государственное объединение, не уступающее по силам городам-государствам Древней Греции.

Эксперты произвели извлечение древних кернов отложений, находящихся на дне водоема. По словам археологов, ранее озеро было частью моря, однако за многотысячелетний период истории выход к открытой части был потерян. Проанализировав придонные остатки, исследователи выявили факт сокращения количества морского планктона и пыльцы морских водорослей с периода, датируемого примерно 1450 годом до нашей эры. Такая тенденция свидетельствует об огромном дефиците дождевой воды, а последующее изучение осадочных отложений продемонстрировало еще и вероятный факт практически полного прекращения ведения сельского хозяйства уже 1200 году до н.э. – то есть, к предполагаемой временной отметке “краха бронзового века”.

“Этот климатический сдвиг вызвал неурожаи и голод, которые ускорили темпы социально-экономического кризиса и вынудили людей мигрировать в другие регионы. Учитывая то, что засуха началась за сотни лет до “краха бронзового века”, многие люди того времени, вероятно, просто не осознавали, что климат изменился так резко, пока не стало слишком поздно”, – резюмировали специалисты. Материалы научной работы были опубликованы в PLOS ONE.

Источник: rg.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.04 / Мнение: Почему арестанты не в восторге от подарка Путина?

15.02 / О чём не говорят мужчины? – Личное мнение

29.01 / Лечение ультразвуком вернуло сознание пациентам в состоянии бодрствующей комы

22.06 / Балетки опять вернулись в моду: какие модели выбрать, чтобы быть в тренде

09.01 / Мнение: Агенты ГРУ снова в деле

18.12 / Психолог: Изучение иностранных языков укрепляет здоровье человека

23.08 / Лукашенко сняли во время эвакуации: президент в бронежилете и с оружием

02.07 / Скандалы: Игорь Мыльников пострадал за то, что его не знали в «лицо»

15.08 / Гороскоп на сегодня, 16 августа 2020 года

08.08 / Мнение: “Остроумно” пошутил про Гитлера

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика