Шмыгаль после встречи с президентом Грузии: Товарооборот между странами можно увеличить до $1 млрд

“Уверен, что совместными усилиями мы выведем наши экономические отношения на качественно новый уровень. Товарооборот между нашими странами имеет перспективы для роста, и мы убеждены, что его можно увеличить до $1 млрд”, – заявил Шмыгаль.

Этому, в частности, будет способствовать возобновление работы совместной межправительственной украинско-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству, добавил премьер.

Глава правительства Украины отметил также важность восстановления туристической сферы после негативного воздействия пандемии COVID-19 – по его словам, он уже договорился с премьер-министром Грузии о взаимном признании документов о вакцинации, сейчас Грузия рассматривает предложения Украины по этому вопросу.

Контекст:

По итогам 2020 года объемы торговли товарами и услугами между Украиной и Грузией сократились на 15,6% и составили $516,7 млн ($612,3 млн в 2019 году), сообщается на сайте посольства Украины в Грузии со ссылкой на данные Госстата.

Президент Грузии прибыла в Украину вечером 22 июня. Она уже встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Это первый визит Зурабишвили в Украину. В марте 2020 года она отменила из-за пандемии коронавируса запланированные визиты в Украину, Болгарию и Бельгию. В июле президент Грузии заявила о готовности посетить Украину с официальным визитом, как только появится возможность.

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