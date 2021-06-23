“Прекрасный дуэт”, “Красавчики”. Александр Пономарев похвастался 14-летним сыном

“Сашка Джуниор целый месяц будет со мной! Ужасно радуюсь! Тесты сдали! Вторую вакцину мне сегодня вкололи! К приключениям готовы!” – написал Пономарев.

За 40 минут пост певца набрал под тысячу лайков. Подписчики поздравляли Пономарева и отмечали схожесть сына с отцом.

“Прекрасный дуэт”, – оставила комментарий поклонница с ником ninashpak4.

“Красавчики”, – написала olgamelua.

“Вот по кому скоро будут девочки сохнуть!” – уверен tantattoo72.

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A post shared by Пономарьов Олександр (@ponomaryovoleksandr)

Контекст:

Александр Пономарев долгое время был в гражданском браке с украинским продюсером Аленой Мозговой. Пара рассталась после 10 лет семейной жизни. По словам Пономарева, причиной разрыва отношений стали измены супруги.

От отношений с Мозговой у певца есть дочь Евгения (1998). Дочь Мозговой от предыдущих отношений Зою (1994) Пономарев также считает своей.

Летом 2006 года официальной женой Пономарева стала на тот момент студентка Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Виктория Мартынюк. В браке у пары родился сын Александр (2007). Супруги расстались в 2012 году.

Пономарев признался, что причиной развода стал ультиматум со стороны жены – она предложила ему сделать выбор между ней и дочерью Евгенией.

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