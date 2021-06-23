“Надеюсь, и в 80 будем так же безудержны”. Билан признался в любви оперной певице, она ответила

“Опера + поп-музыка = Екатерина Арну, люблю тебя, дорогая!!! А какой был недавно прекрасный и незабываемый вечер”, – написал 39-летний Билан на своей странице в Instagram.

Арну в комментариях ответила Билану взаимностью: “И я тебя люблю, ты знаешь. Надеюсь, и в 80 мы будем так же безудержны”.

View this post on Instagram

A post shared by Dima Bilan (@bilanofficial)

Контекст:

Дима Билан (настоящее имя артиста – Виктор Белан) – российский певец, победитель “Евровидения 2008”.

В 2017 году Билан попал в базу сайта “Миротворец” за незаконное пересечение государственной границы Украины. Он является фигурантом уголовного производства, которое было заведено по факту его выступления на открытии Крымского моста в 2018 году. Ему инкриминируют незаконный въезд на оккупированный РФ полуостров.

—