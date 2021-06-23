Кабмин ввел обязательный тест на COVID-19 для пересечения украинской границы прибывшим из четырех стран – Минздрав

“Гражданам, прибывших из Республики Индия, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Российской Федерации, Португальской Республики или находились на их территории не менее семи дней, запрещено пересечение государственной границы Украины без отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса Sars-CoV-2, проведенного непосредственно в пунктах пропуска (пунктах контроля)”, – заявил Кузин.

Он отметил, что указанная норма начнет действовать с 25 июня.

“До 25-го июня, по отдельному поручению СНБО, будет подготовлено комплексные предложения по противодействию распространения коронавируса штамма “Дельта” в Украине “, – подчеркнул Кузин.

О возможном полном прекращении транспортного сообщения Украины со странами, где есть “Дельта”-штамм коронавируса ранее сообщал секретарь СНБО Алексей Данилов.

22 июня пресс-центр Офиса президента (ОПУ) отмечал, что Украина может ввести дополнительный контроль и ограничения на поездки в страны, где быстро распространяется штамм коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в мире подтвердили более 179,28 млн случаев заражения, умерло около 3,9 млн человек.

Впервые обнаруженный в Индии штамм коронавируса “Дельта” зарегистрировали уже в 92 странах, сообщили 22 июня в ВОЗ. Он становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку, отмечали в организации.

По словам эпидемиолога ВОЗ Марии ван Керкхове, заражение вариантом коронавируса “Дельта” увеличивает риск госпитализации, но доказательств, что штамм является более смертоносным, нет.

По данным минздрава Англии, штамм коронавируса “Дельта” оказался на 60% активнее штамма “Альфа”, или “британского” варианта. Он вызывает более тяжелые симптомы, но для подтверждения этих выводов необходимы дополнительные исследования.

“Индийский” штамм вируса SARS-CoV-2, кроме Великобритании, получил распространение в соседней с Украиной РФ. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, почти 90% заражений в столице России связаны с новым штаммом “Дельта”. Об этом он сообщал 18 июня в эфире российского “Первого канала”.

Национальная академия наук (НАН) 22 июня предупредила об угрозе быстрого распространения “дельта”-штамма коронавируса в Украине.

23 июня в Украине зафиксировали первые случаи “индийского” варианта COVID-19.

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