Верещук: Государственное управление не может происходить на языке нацменьшинств

“Согласно Конституции Украины, единственным государственным языком является украинский. Все, что связано с функцией государства, должно происходить на государственном языке, – отметила Верещук. – Нельзя говорить о том, что мы должны позволить государственное управление языке нацменьшинств, потому что это противоречит Конституции. Другое дело, когда речь идет об образовательных услугах в частных школах – здесь может быть преподавание на венгерском языке”.

Примером позитива в украинско-венгерских отношениях Верещук назвала общее решение о взаимном признании дипломов.

“У нас есть большое украинское меньшинство, проживающее в Венгрии. Предъявляем ли мы претензии на то, чтобы на украинском языке осуществлялось, например, судопроизводство в Венгрии или местное самоуправление?” – заявила она.

Контекст:

Сийярто во время дебатов в ПАСЕ дважды сказал, что считает необходимым предоставить представителям венгерского меньшинства право использовать свой язык во всех сферах, включая государственное управление, писала 21 июня “Европейская правда”. Министр подчеркнул, что для Венгрии вопрос прав меньшинств остается ключевым, и добавил, что в государствах-членах СЕ “должны быть предоставлены гарантии для использования языка меньшинств в образовании, культуре и государственном управлении”.

Отвечая на вопрос из зала от своего однопартийца, венгерского депутата Барны Зигмонда, Сийярто уточнил, что его претензии относятся также к положению венгров в Украине, и выразил уверенность, что речь идет о “восстановлении такого права” для венгров.

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