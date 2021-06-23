Die Welt – США не будут препятствовать «Северному потоку — 2», но постараются ограничить его влияние

Администрация Джо Байдена резко сменила курс в отношении «Северного потока — 2» и сняла с газопровода большую часть санкций, пишет Die Welt. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Вашингтон теперь не будет пытаться предотвратить пуск проекта, но постарается минимизировать свои потери. В частности, не допустить сценария, при котором РФ сможет оказывать на Украину давление с помощью газовых поставок.



Reuters

В среду госсекретарь США Энтони Блинкен прибудет в Берлин, пишет Die Welt: официальной целью его визита является конференция по Ливии, однако можно исходить из того, что на встрече с Ангелой Меркель и Хайко Маасом будет также обсуждаться «Северный поток — 2».

Издание напоминает, что в ходе первой встречи Блинкена и Мааса, случившейся в марте этого года в Брюсселе, американский политик подверг проект нового газопровода жёсткой критике и даже не исключил возможности введения новых санкций. Однако с тех пор позиция Вашингтона заметно изменилась. США по-прежнему считают «Северный поток — 2» плохой идеей, однако уже не рассчитывают предотвратить завершение строительства газопровода. Сам Блинкен отметил, что пуск проекта теперь может предотвратить лишь победа партии зелёных на выборах в Германии.

В связи с этим администрация Джо Байдена сменила свой курс и сняла большую часть санкций с «Северного потока — 2», пишет Die Welt: в том числе ради того, чтобы не отягощать свои отношения с Берлином. Теперь основной целью Вашингтона является не предотвращение проекта, а минимизация издержек.

В частности, Блинкен отметил, что Германия должна компенсировать Украине финансовые потери, вызванные утратой выплат за транзит российского газа на территорию ФРГ. Однако для Киева такая мера станет лишь небольшим утешением, отмечает Die Welt, поскольку основное беспокойство Украины касательно «Северного потока — 2» связано с его геополитическими последствиями. Новый газопровод создаст для РФ возможность давления на Киев через энергетические поставки: раньше Москва не могла ограничить поставки на Украину, не ограничив одновременно с этим поставки газа в Европу.

«Единственная цель, преследуемая «Северным потоком — 2», — политическая. РФ хочет обойти Украину и получить свободу действий для своей военной агрессии, не беспокоясь при этом о транзите своего газа в Европу», — приводит издание слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Кулеба также подчеркнул, что газопровод, в первую очередь, является угрозой для безопасности: политик также отметил, что с трудом представляет себе компенсацию, которая могла бы возместить издержки.

Как пишет Die Welt, США намерены сподвигнуть немецкое правительство на то, чтобы приготовиться к ряду мер, на случай если РФ будет оказывать энергетическое давление на Украину. Пока же украинцы чувствуют, что администрация Байдена подвела их и что для Вашингтона отношения с Москвой и Берлином важнее украинской безопасности, отмечает издание. По словам главы центра европейских ценностей в Праге Якуба Янды, многие восточноевропейские лидеры считают, что администрация Байдена «продала» их.