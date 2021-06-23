 

Le Parisien – Меркель получила второй укол вакциной Moderna вместо AstraZeneca

23.06.2021, 19:36, Новости дня
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Канцлеру Германии Ангеле Меркель в качестве второй прививки против COVID-19 ввели вакцину Moderna, хотя до этого она прививалась AstraZeneca, пишет Le Parisien. Такая «смешанная схема вакцинации» стала очень популярна в Европе после того, как использование AstraZeneca приостановили после множества случаев тромбоза сосудов.


Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель получила вторую дозу вакцины против коронавируса препаратом Moderna, тогда как для первой прививки использовали AstraZeneca, пишет Le Parisien. Применение вакцины AstraZeneca на время приостановлено после выявления в Европе множества случаев тромбоза.

Как рассказывает издание, в качестве доказательства прививки официальный представитель Меркель опубликовал в Twitter фотографию её сертификата о вакцинации. Множество немецких политиков, в том числе президент Франк-Вальтер Штайнмайер, привились шведско-британской вакциной Moderna. В Германии её используют для прививки населения старше 60 лет.

Отмечается, что многие страны, в том числе Германия, решили вводить в качестве второй дозы Pfizer-BioNTech или Moderna. Таким образом, после первой прививки AstraZeneca используется «смешанная схема вакцинации».

По данным института Роберта Коха, больше половины (51,2%) немцев получили по крайней мере одну дозу вакцины, что составляет 42,5 миллионов человек. Полностью привились 26,3 миллионов человек (31,6%), пишет Le Parisien.



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